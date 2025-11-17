Ντόναλντ Τραμπ: Αποκαλύφθηκε τι ψιθύρισε ο γιος του στο αυτί του Μπάιντεν την ώρα της ορκωμοσίας του

Ο Έρικ Τραμπ έκανε γνωστό τι είπε ο μικρότερος αδελφός του, Μπάρον, στον Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του πατέρα του Ντόναλντ, λίγο πριν ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκινήσει την ομιλία του κάνοντας επίθεση στην προηγούμενη κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του people.com, ο 41χρονος Έρικ μίλησε για τη στιγμή που έγινε viral, καθώς και για τις εικασίες γύρω από αυτήν, κατά την εμφάνισή του στο επεισόδιο της εκπομπής The Megyn Kelly Show στις 14 Νοεμβρίου.

«Θυμάστε όλη εκείνη την διαμάχη όπου (ο Μπάρον) απευθύνθηκε στον Μπάιντεν… και (τα μέσα ενημέρωσης) είχαν όλους αυτούς τους ειδικούς στην ανάγνωση χειλιών (να την αναλύουν) και να λένε, “Ο Μπάρον είπε στον Μπάιντεν να πάει μόνος του να γ…”;».

Ο Έρικ θυμήθηκε τη στιγμή που ο αδελφός του έσφιξε το χέρι του πρώην προέδρου και του είπε λίγα λόγια. «Ένα βράδυ τηλεφώνησα στον Μπάρον, τον ρώτησα “τι είπες πραγματικά;”. Και μου απάντησε κάτι τόσο ευγενικό που παραλίγο να μην το καταλάβω καν – αλλά (κάτι), όπως, “Συγχαρητήρια και καλή τύχη σε σένα” – ή κάτι τέτοιο», τόνισε και πρόσθεσε: «Κάτι που έδειχνε πολύ σεβασμό».

«Είναι καλός τύπος» λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Έρικ Τραμπ, συμπλήρωσε ότι ο Μπάρον δεν είναι άνθρωπος που μπαίνει σε αντιπαραθέσεις, «δεν το έχει μέσα του. Είναι καλός τύπος. Πιθανότατα το σκέφτεται. Σίγουρα το έχει εδώ πάνω (κάνοντας νόημα στο κεφάλι του), αλλά είναι πολύ ευγενικός για να βγει εκεί έξω και να το πει», πρόσθεσε ο Έρικ. «Ο Μπάρον είναι ένα πολύ καλό παιδί».

Η στιγμή μεταξύ του Μπάρον Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν έλαβε χώρα αμέσως μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και πριν από την εναρκτήρια ομιλία του.

Η ομιλία διήρκεσε πάνω από 30 λεπτά και μεγάλο μέρος της περιελάμβανε επικρίσεις κατά της κυβέρνησης Μπάιντεν, ενώ ο πρώην πρόεδρος καθόταν λίγα μέτρα μακριά.