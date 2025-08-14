Μελάνια Τραμπ εναντίον Χάντερ Μπάιντεν - Αγωγή για 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την υπόθεση Επστάιν

Αγωγή - μαμούθ φέρεται να ετοιμάζει η Μελάνια Τραμπ εναντίον του Χάντερ Μπάιντεν, για δηλώσεις του σχετικά με τον τρόπο που γνωρίστηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Πρώτη Κυρία απειλεί να μηνύσει τον γιο του Τζο Μπάιντεν για περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, εξαιτίας των ισχυρισμών του ότι ο σεξουαλικός εγκληματίας Τζέφρι Επστάιν ήταν αυτός που τη γνώρισε στον Αμερικανό μεγιστάνα και πρόεδρο των ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι που ενεργούν εκ μέρους της Πρώτης Κυρίας, η οποία παντρεύτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2005, χαρακτήρισαν τον ισχυρισμό ως «ψευδή, υποτιμητικό, δυσφημιστικό και εμπρηστικό».

Ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, έκανε τα συγκεκριμένα σχόλια κατά τη διάρκεια συνέντευξης νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Σε αυτή τη συνέντευξη, επέκρινε έντονα τις σχέσεις που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Επστάιν.



Ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε φίλος του Επστάιν, αλλά έχει δηλώσει ότι οι σχέσεις τους διακόπηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 επειδή ο τελευταίος είχε «κλέψει» κάποιους υπαλλήλους που εργάζονταν στο σπα στο γκολφ κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα.

Μια επιστολή από τους δικηγόρους της Πρώτης Κυρίας, η οποία απευθύνεται σε έναν δικηγόρο του Χάντερ Μπάιντεν, απαιτεί από αυτόν να ανακαλέσει τις δηλώσεις και να ζητήσει συγγνώμη, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει νομικές αγωγές για «ζημιές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων», αναφέρει σε δημοσίευμά του το BBC.



Τονίζεται επίσης ότι ότι η Πρώτη Κυρία έχει υποστεί «συντριπτική οικονομική ζημία και ζημία στη φήμη της» εξαιτίας του ισχυρισμού του Χάντερ Μπάιντεν.



Κατηγορεί επίσης τον νεότερο γιο του Μπάιντεν ότι έχει «εκτεταμένο ιστορικό εκμετάλλευσης ονομάτων άλλων» και ότι επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό «για να τραβήξει την προσοχή πάνω του».

«Ο Επστάιν σύστησε τη Μελάνια στον Τραμπ»

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον σκηνοθέτη Άντριου Κάλαχαν, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Χάντερ Μπάιντεν ισχυρίστηκε ότι αδημοσίευτα έγγραφα σχετικά με τον Επστάιν εμπλέκουν τον Πρόεδρο Τραμπ.



Όπως είπε: «Ο Επστάιν σύστησε τη Μελάνια στον Τραμπ -οι διασυνδέσεις είναι τόσο ευρείες και βαθιές». Η νομική επιστολή της Πρώτης Κυρίας σημειώνει ότι ο ισχυρισμός αποδόθηκε εν μέρει στον Μάικλ Γουλφ, έναν δημοσιογράφο που έγραψε μια βιογραφία του Προέδρου.



Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Daily Beast, ο Γουλφ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η Πρώτη Κυρία γνώριζε έναν συνεργάτη του Επστάιν και του Τραμπ όταν γνώρισε τον νυν σύζυγό της.



Το μέσο αργότερα απέσυρε το δημοσίευμα, αφού έλαβε επιστολή από τον δικηγόρο της Πρώτης Κυρίας, η οποία αμφισβητούσε το περιεχόμενο και το πλαίσιο της ιστορίας.



Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε από τον Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή εν αναμονή της δίκης του το 2019.



Στην επιστολή της Πρώτης Κυρίας, ο Χάντερ Μπάιντεν κατηγορείται ότι βασίστηκε σε ένα άρθρο που αφαιρέθηκε έκτοτε ως βάση των ισχυρισμών του, τους οποίους χαρακτηρίζει «ψευδείς και δυσφημιστικούς».



Ένα μήνυμα στην αρχειοθετημένη έκδοση του διαδικτυακού άρθρου της Daily Beast αναφέρει: «Μετά τη δημοσίευση αυτού του άρθρου, το The Beast έλαβε μια επιστολή από τον δικηγόρο της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ, στην οποία αμφισβητούν τον τίτλο και το πλαίσιο του άρθρου».



«Αφού εξέτασε το θέμα, το Beast αφαίρεσε το άρθρο και ζητά συγγνώμη για οποιαδήποτε σύγχυση ή παρεξήγηση».



Ερωτηθείς για την νομική απειλή, ο δικηγόρος της Πρώτης Κυρίας, Αλεχάντρο Μπρίτο, παρέπεμψε το BBC News σε δήλωση που εξέδωσε ο βοηθός της, Νικ Κλέμενς.



Σε αυτή αναφέρεται: «Οι δικηγόροι της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ διασφαλίζουν ενεργά την άμεση ανάκληση των ισχυρισμών και την υποβολή συγγνώμης από εκείνους που διαδίδουν κακόβουλα, δυσφημιστικά ψεύδη».

Η γνωριμία με τον Τραμπ

Παλαιότερο δημοσίευμα του Harper's Bazaar ανέφερε ότι η Πρώτη Κυρία γνώρισε τον σύζυγό της τον Νοέμβριο του 1998, σε ένα πάρτι που διοργάνωσε ο ιδρυτής ενός πρακτορείου μοντέλων.



Η 55χρονη Μελάνια Τραμπ δήλωσε στο δημοσίευμα ότι αρνήθηκε να του δώσει τον αριθμό τηλεφώνου της επειδή «συνοδευόταν».



Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε πρόσφατα χωρίσει από τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς, από την οποία πήρε διαζύγιο το 1999. Ήταν προηγουμένως παντρεμένος με την Ιβάνα Τραμπ μεταξύ 1977 και 1990.



Η νομική επιστολή έρχεται μετά από εβδομάδες πιέσεων προς τον Λευκό Οίκο για την δημοσιοποίηση των λεγόμενων «αρχείων Επστάιν», προηγουμένως αδημοσίευτων εγγράφων που σχετίζονται με την ποινική έρευνα εναντίον του καταδικασμένου παιδεραστή.



Πριν από την επανεκλογή του, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα δημοσιοποιούσε τα αρχεία αν επέστρεφε στο αξίωμα, αλλά το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσαν τον Ιούλιο ότι δεν υπήρχε «ενοχοποιητική» λίστα πελατών συνεργατών του Επστάιν.