Μελάνια Τραμπ:«Πρώτη Κυρία της Τεχνολογίας»–H πρόκληση σε μαθητές με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Λευκού Οίκου να καταστήσει τις ΗΠΑ παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της AI, απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Κίνα.

Το επίσημο πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ το 2017/Wikimedia Commons
Το επίσημο πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ το 2017/Wikimedia Commons
Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ , ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη του “Presidential AI Challenge”, ενός διαγωνισμού που καλεί μαθητές και εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη - AI για να λύσουν προβλήματα των τοπικών τους κοινωνιών.

Τι προβλέπει η πρωτοβουλία

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές από το δημοτικό έως και το λύκειο και τους ζητά να δημιουργήσουν μια εφαρμογή, ιστοσελίδα ή διαδικασία βασισμένη σε AI, που θα δίνει λύσεις σε καθημερινές προκλήσεις.
Τα βραβεία περιλαμβάνουν επιταγή 10.000 δολαρίων, Προεδρικό Πιστοποιητικό Επιτεύγματος, καθώς και πρόσβαση σε «cloud credits» και online εργαλεία.

Η Μελάνια Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά, «όπως κάποτε η Αμερική ηγήθηκε στους αιθέρες, έτσι τώρα είναι έτοιμη να ηγηθεί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Χρονοδιάγραμμα

  • Ιανουάριος: λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων.
  • Μάρτιος: ανακοίνωση νικητών ανά Πολιτεία.
  • Απρίλιος: περιφερειακοί τελικοί.
  • Μάιος: οι φιναλίστ στην Ουάσιγκτον για ειδική AI εκδήλωση.
  • Ιούνιος: Εθνικός τελικός.

Το πολιτικό πλαίσιο

Ο ίδιος ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ  έχει παρουσιάσει το σχέδιο «Winning the Race: America’s AI Action Plan», με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του κλάδου.

Η «Πρώτη Κυρία της Τεχνολογίας»

Η Μελάνια Τραμπ, σύμφωνα με το AXIOS έχει ήδη στηρίξει το TAKE IT DOWN Act, που θωρακίζει τους πολίτες από deepfakes και revenge porn. Παράλληλα, η φωνή της χρησιμοποιήθηκε μέσω AI στο audiobook των απομνημονευμάτων της.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι η κινητήρια δύναμη κάθε τομέα της οικονομίας. Αυτό είναι μόνο η αρχή», δήλωσε η ίδια στη New York Post, τονίζοντας ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές πρέπει να σταθούν στο ύψος της πρόκλησης με «περιέργεια, επιμονή και δημιουργικότητα».

