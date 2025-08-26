Μελάνια Τραμπ:«Πρώτη Κυρία της Τεχνολογίας»–H πρόκληση σε μαθητές με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ , ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη του “Presidential AI Challenge”, ενός διαγωνισμού που καλεί μαθητές και εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη - AI για να λύσουν προβλήματα των τοπικών τους κοινωνιών.

Τι προβλέπει η πρωτοβουλία

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές από το δημοτικό έως και το λύκειο και τους ζητά να δημιουργήσουν μια εφαρμογή, ιστοσελίδα ή διαδικασία βασισμένη σε AI, που θα δίνει λύσεις σε καθημερινές προκλήσεις.

Τα βραβεία περιλαμβάνουν επιταγή 10.000 δολαρίων, Προεδρικό Πιστοποιητικό Επιτεύγματος, καθώς και πρόσβαση σε «cloud credits» και online εργαλεία.

Η Μελάνια Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά, «όπως κάποτε η Αμερική ηγήθηκε στους αιθέρες, έτσι τώρα είναι έτοιμη να ηγηθεί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Melania Trump will lead a new White House-backed challenge that aims to inspire children to become more comfortable with AI.https://t.co/LaOsjyU1JS — Axios (@axios) August 26, 2025

Χρονοδιάγραμμα

Ιανουάριος: λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων.

Μάρτιος: ανακοίνωση νικητών ανά Πολιτεία.

Απρίλιος: περιφερειακοί τελικοί.

Μάιος: οι φιναλίστ στην Ουάσιγκτον για ειδική AI εκδήλωση.

Ιούνιος: Εθνικός τελικός.

Το πολιτικό πλαίσιο

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Λευκού Οίκου να καταστήσει τις ΗΠΑ παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της AI, απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Κίνα.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει παρουσιάσει το σχέδιο «Winning the Race: America’s AI Action Plan», με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του κλάδου.

Η «Πρώτη Κυρία της Τεχνολογίας»

Η Μελάνια Τραμπ, σύμφωνα με το AXIOS έχει ήδη στηρίξει το TAKE IT DOWN Act, που θωρακίζει τους πολίτες από deepfakes και revenge porn. Παράλληλα, η φωνή της χρησιμοποιήθηκε μέσω AI στο audiobook των απομνημονευμάτων της.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι η κινητήρια δύναμη κάθε τομέα της οικονομίας. Αυτό είναι μόνο η αρχή», δήλωσε η ίδια στη New York Post, τονίζοντας ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές πρέπει να σταθούν στο ύψος της πρόκλησης με «περιέργεια, επιμονή και δημιουργικότητα».