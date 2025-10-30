Αδιανόητος Τραμπ δεν σέβεται ξανά τον άρρωστο Μπάιντεν: Μου αρέσει να σε βλέπω να χτυπιέσαι

Για μια ακόμη φορά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ξέφυγε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τruth Social εξαπολύοντας επίθεση κατά του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος - ως γνωστόν - δίνει μάχη με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας εδώ και καιρό.

Με αφορμή ένα δημοσίευμα που αφορά στο υπόμνημα του FBI που ξεκίνησε έρευνα με την κωδική ονομασία «Arctic Frost», το οποίο τελικά χαρακτηρίστηκε ελλιπές, σχετικά με τις ενέργειες του νυν Αμερικανού Προέδρου και των συμμάχων του γύρω από τα γεγονότα της εισβολής στο Καπιτώλιο και την προσπάθεια υποβολής εναλλακτικών εκλεκτόρων από Ρεπουμπλικάνους πολιτείες, ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Είναι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ. Ένας άσχημος άνθρωπος, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά! Τον κέρδισα και μου αρέσει να τον βλέπω να στριφογυρίζει τώρα».

Τι αναφέρει το υπόμνημα

Σύμφωνα με πρώην εισαγγελείς και πράκτορες του FBI, το υπόμνημα που αποτέλεσε τη βάση της έρευνας δεν έφερε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τις νομικές δικαιολογίες, καθώς στηρίχθηκε σε δημοσιογραφικές πηγές, όπως συνεντεύξεις του CNN, αντί για ανεξάρτητες αποδείξεις εγκληματικής δραστηριότητας.

Η υπόθεση εγκρίθηκε ως «Ευαίσθητο Ερευνητικό Θέμα» (SIM) από τον τότε πράκτορα του FBI Τίμοθι Θίμπολτ, γνωστό για αντι-Τραμπικές αναρτήσεις, και από ανώτατα στελέχη όπως ο Στιβ Ντ’Αντουόνο και ο Πολ Αμπάτε.

Το έγγραφο ανέφερε ότι υπήρχαν «στοιχεία» πως η εκστρατεία Τραμπ συνωμότησε για να παρεμποδίσει την πιστοποίηση των εκλογών του 2020 μέσω «πλαστών πιστοποιητικών εκλεκτόρων».

Η έρευνα εγκρίθηκε από την ανώτατη ηγεσία της κυβέρνησης Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Εισαγγελέα Μέρικ Γκάρλαντ, της αναπληρώτριας Λίζα Μόνακο και του διευθυντή του FBI Κρίστοφερ Ρέι, με συμμετοχή και νομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου.

Αργότερα, την υπόθεση ανέλαβε ο Ειδικός Εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος έχει αρνηθεί κάθε κατηγορία πολιτικοποίησης. Παρ’ όλα αυτά, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής, Τζιμ Τζόρνταν, συνέκρινε την «Arctic Frost» με την έρευνα «Crossfire Hurricane» του 2016, υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύει «την ίδια πολιτική εργαλειοποίηση του νόμου» εναντίον του Τραμπ. Ο Τζόρνταν έχει καλέσει τον Σμιθ να καταθέσει, απειλώντας με κλήτευση εάν δεν το πράξει.

Σύμφωνα με τον Γερουσιαστή Τσακ Γκράσλεϊ, ο Σμιθ εξέδωσε 197 κλητεύσεις που κάλυπταν πληροφορίες για πάνω από 400 Ρεπουμπλικάνους, ενώ η Βουλή αποκάλυψε πως 160 άτομα του περιβάλλοντος Τραμπ στοχοποιήθηκαν.

Πρώην πράκτορες, όπως ο Τζόναθαν Γκίλιαμ, υποστήριξαν ότι οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι του FBI προέρχονταν από «αντι-Τραμπικές ομάδες» και ότι η έρευνα δεν βασίστηκε σε πραγματικά στοιχεία.

Το άρθρο καταλήγει τονίζοντας τα ιστορικά προηγούμενα του 1876 και του 1960, όταν είχαν υποβληθεί ανταγωνιστικοί εκλέκτορες χωρίς να προκύψουν ποινικές διώξεις, γεγονός που αναδεικνύει τη διαφορετική και πολιτικά υποκινούμενη μεταχείριση της υπόθεσης Τραμπ.