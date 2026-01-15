Ο Τραμπ χλευάζει απροκάλυπτα τον Μπάιντεν σε δημόσια ομιλία του

Λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις για τον προκάτοχό του σε συνέντευξη στη The New York Times, ο 79χρονος Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε μία ακόμη αδιανόητη επίθεση στον προκάτοχό του, 83χρονο Τζο Μπάιντεν, ενώ μιλούσε στο Detroit Economic Club στο Μίσιγκαν, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.



«Ξέρετε, όταν ανεβαίνετε εδώ, παίρνετε ένα μεγάλο ρίσκο», είπε ο Τραμπ στη μέση της ομιλίας του. «Ειδικά εγώ, γιατί το 80% των φορών δεν χρησιμοποιώ τηλεοπτικό υποβολέα. Αλλά δεν είναι ωραίο να έχουμε έναν πρόεδρο που μπορεί να μιλάει χωρίς τηλεοπτικό υποβολέα, δεν νομίζετε;»



Αφού έγινε δεκτός με γέλια και επευφημίες, πρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «Θυμάστε τις ομιλίες που έδινε ο Τζο; Πρώτα απ' όλα, διαρκούσαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στις ομιλίες του Μπάιντεν και ιδιαίτερα στη συνήθειά του να βήχει πριν ξεκινήσει να μιλάει, είπε: «Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι ο Τζο πάντα έβηχε πριν από μια ομιλία;» για να προσθέσει, αναφερόμενος στην ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους: «Στο State of the Union πάει και κάνει…», είπε, διακόπτοντας για να μιμηθεί έντονο βήχα. Ακολούθως, είπε ειρωνικά: «Κυρίες και κύριοι».

Εκείνη τη στιγμή, τα γέλια σταμάτησαν και επικράτησε απόλυτη, αμήχανη σιωπή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, δεν πτοήθηκε χαρακτηρίζοντας τις ομιλίες του Μπάιντεν «πολύ σύντομες», για να προσθέσει: «Αν και τη μία φορά τον είχαν περιποιηθεί αρκετά καλά».

«Θυμάστε που ήταν σαν χαρταετός; Αιωρούνταν. Ήταν εκεί πάνω, πολύ ψηλά. Δεν…», είπε, πριν συνεχίσει: «Ήταν κακή ομιλία. Αλλά τέλος πάντων, την ολοκλήρωσε, ξέρετε. Την ολοκλήρωσε. Αν αυτό λέγεται ότι την ολοκλήρωσε».

Και δεν σταμάτησε εκεί: «Νομίζω ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι το χειρότερο πράγμα που συνέβη ποτέ στους ηλικιωμένους», κατέληξε.

