Ρατσιστικό ντελίριο από Τραμπ: Ανέβασε βίντεο που δείχνει το ζεύγος Ομπάμα με σώματα πιθήκων

Στους καιρούς της πολιτικής ορθότητας, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια απαράδεκτη κίνηση καθώς ανάρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social στο οποίο απεικονίζει το ζεύγος Ομπάμα ως... μαϊμούδες.

Το βίντεο που αναρτήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς ότι η εταιρεία καταμέτρησης ψήφων Dominion Voting Systems βοήθησε στην παραποίηση του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 και με αυτόν τον τρόπο ο Τραμπ έχασε τελικά τον προεδρικό θώκο.

Προς το τέλος του βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, εμφανίζεται και το πρώην προεδρικό ζεύγος Ομπάμα. Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα πρόσωπά τους εμφανίζονται πάνω στα σώματα πιθήκων, για περίπου ένα δευτερόλεπτο, ενώ ακούγεται το τραγούδι των The Tokens, «The Lion Sleeps Tonight».

Μέχρι νωρίς το πρωί της Παρασκευής, το βίντεο είχε λάβει περισσότερα από 1.000 likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του προέδρου.

Αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς

Όπως είναι λογικό, αρκετά μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος έσπευσαν να καταδικάσουν το βίντεο. Συγκεκριμένα, το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος προαλείφεται να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα για τις εκλογές του 2028, τόνισε «Αηδιαστική συμπεριφορά από τον Πρόεδρο. Κάθε Ρεπουμπλικάνος πρέπει να το καταγγείλει. Τώρα».

Ο Μπεν Ρόουντς, πρώην κορυφαίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και στενός συνεργάτης του Μπαράκ Ομπάμα, σχολίασε επίσης τις εικόνες στο Χ. «Ας στοιχειώνει τον Τραμπ και τους ρατσιστές οπαδούς του το γεγονός ότι οι μελλοντικοί Αμερικανοί θα αγκαλιάσουν τους Ομπάμα ως αγαπημένες προσωπικότητες, ενώ θα τον μελετούν ως ένα λεκέ στην ιστορία μας».



Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου έναν χρόνο, ο Τραμπ είχε αναρτήσει άλλο ένα βίντεο με τον Ομπάμα αυτή τη φορά να συλλαμβάνεται μέσα στο Οβάλ Γραφείο ενώ στη συνέχεια μεφναιζόταν με τη χαρακτηριστική πορτοκαλί στολή πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.