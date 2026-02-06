«Κατέβηκε» το βίντεο του Τραμπ με τους Ομπάμα ως πίθηκους -Ευθύνες σε υπάλληλο ρίχνει ο Λευκός Οίκος

Το αμφιλεγόμενο βίντεο που παρουσίαζε τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του Μισέλ ως πίθηκους, το οποίο είχε αναρτηθεί στον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, αποσύρθηκε μετά από περίπου 12 ώρες.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η ανάρτηση έγινε «κατά λάθος» από έναν υπάλληλο. «Ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου δημοσίευσε κατά λάθος αυτό το περιεχόμενο. Διαγράφηκε», ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος, προσθέτοντας ότι το μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και εντός των τάξεων των Ρεπουμπλικάνων.

Προηγουμένως, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είχε καταγγείλει την «ψευδοαγανάκτηση» που προκάλεσε το βίντεο, χωρίς να αναφερθεί ότι η ανάρτηση ήταν αποτέλεσμα λάθους.

Αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς

Όπως είναι λογικό, αρκετά μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος έσπευσαν να καταδικάσουν το βίντεο. Συγκεκριμένα, το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος προαλείφεται να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα για τις εκλογές του 2028, τόνισε «Αηδιαστική συμπεριφορά από τον Πρόεδρο. Κάθε Ρεπουμπλικάνος πρέπει να το καταγγείλει. Τώρα».

Ο Μπεν Ρόουντς, πρώην κορυφαίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και στενός συνεργάτης του Μπαράκ Ομπάμα, σχολίασε επίσης τις εικόνες στο Χ. «Ας στοιχειώνει τον Τραμπ και τους ρατσιστές οπαδούς του το γεγονός ότι οι μελλοντικοί Αμερικανοί θα αγκαλιάσουν τους Ομπάμα ως αγαπημένες προσωπικότητες, ενώ θα τον μελετούν ως ένα λεκέ στην ιστορία μας».



Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου έναν χρόνο, ο Τραμπ είχε αναρτήσει άλλο ένα βίντεο με τον Ομπάμα αυτή τη φορά να συλλαμβάνεται μέσα στο Οβάλ Γραφείο ενώ στη συνέχεια μεφναιζόταν με τη χαρακτηριστική πορτοκαλί στολή πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.