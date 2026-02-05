Εκλογές στην Ουγγαρία: Πλήρης στήριξη σε Όρμπαν από Τραμπ - «Είναι ένας αληθινός φίλος»

Μόλις λίγες μέρες πριν τις πολυπόθητες εκλογές στην Ουγγαρία, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στα social media έκανε γνωστή την πλήρη στήριξή του στον νυν ηγέτη της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στον πρωθυπουργό της χώρα ως έναν πραγματικά δυνατό και ισχυρό ηγέτη ενώ τον χαρακτήρισε αληθινό φίλο, μαχητή και νικητή.

Σημειώνεται, πως πρόσφατες δημοσκοπήσεις «βγάζουν» τον Βίκτορ Όρμπαν πίσω από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Πέτερ Μάγια στην μεγάλη μάχης της κάλπης στις 12 Απριλίου, με 12 μονάδες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Ο υψηλά σεβαστός Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, είναι ένας πραγματικά δυνατός και ισχυρός ηγέτης, με αποδεδειγμένο ιστορικό επίτευξης φαινομενικών αποτελεσμάτων. Αγωνίζεται ακούραστα για τη Μεγάλη Χώρα και τον Λαό του, όπως ακριβώς κι εγώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Βίκτορ εργάζεται σκληρά για να προστατεύσει την Ουγγαρία, να αναπτύξει την οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να προωθήσει το εμπόριο, να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση και να διασφαλίσει ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΑΞΗ!

Οι σχέσεις μεταξύ Ουγγαρίας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν φτάσει σε νέα ύψη συνεργασίας και εντυπωσιακών επιτευγμάτων υπό τη διακυβέρνησή μου, χάρη σε μεγάλο βαθμό στον Πρωθυπουργό Ορμπάν. Ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά μαζί του, ώστε και οι δύο χώρες μας να προχωρήσουν περαιτέρω σε αυτόν τον τεράστιο δρόμο προς την ΕΠΙΤΥΧΙΑ και τη συνεργασία.

Ήμουν υπερήφανος που ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑ τον Βίκτορ για επανεκλογή το 2022 και είναι τιμή μου να το κάνω ξανά. Ο Βίκτορ Ορμπάν είναι ένας αληθινός φίλος, μαχητής και ΝΙΚΗΤΗΣ, και έχει την Πλήρη και Ολική Υποστήριξή μου για επανεκλογή ως Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας - ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ!»