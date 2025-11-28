Ο Βίκτορ Όρμπαν αψήφησε τους εταίρους της ΕΕ και συνάντησε ξανά τον Πούτιν στη Μόσχα

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, λίγες ημέρες πριν η Ρωσία πραγματοποιήσει συνομιλίες σχετικά με την προσπάθεια των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Όρμπαν θεωρείται ένας από τους στενότερους συμμάχους του Πούτιν στην Ευρώπη και έχει επανειλημμένα εξοργίσει τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ υπονομεύοντας την αλληλεγγύη εναντίον της Ρωσίας.

«Γνωρίζουμε την ισορροπημένη θέση σας σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία», είπε ο Πούτιν στον Όρμπαν στις δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση.



Σε ανάρτηση αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, δήλωσε ότι οι Ούγγροι πήραν αυτό για το οποίο ήρθαν στη Μόσχα: εγγυημένες προμήθειες ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου και συμφωνία για τη συνέχιση της κατασκευής του πυρηνικού σταθμού Paks.

Οργή Μερτς για τον Όρμπαν



Αντιδρώντας στην είδηση της επίσκεψης του Όρμπαν, ο καγκελάριος της Γερμανάς Φρίντριχ Μερτς δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ενεργεί χωρίς ευρωπαϊκή εντολή και το κάνει χωρίς να μας συμβουλευτεί, αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο».

Αναφερόμενος στην ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Μερτς είπε για τον Όρμπαν: «Έχει τις δικές του ιδέες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υλοποιηθεί. Αν κάποιος έχει μια καλύτερη ιδέα από εμάς, τότε αυτή είναι πολύ ευπρόσδεκτη. Δυστυχώς, απλώς αμφιβάλλω αν αυτή τη φορά θα είναι πιο επιτυχημένη από την προηγούμενη».



Πρότεινε τη Βουδαπέστη για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν



Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Ούγγρο πρωθυπουργό που πρότεινε τη Βουδαπέστη ως πιθανό τόπο συνάντησης κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.



«Ο Τραμπ είπε αμέσως: "Έχουμε καλές σχέσεις με την Ουγγαρία, έχετε καλές σχέσεις με τον Βίκτορ, και εγώ επίσης, οπότε προτείνω αυτή την επιλογή". Φυσικά, συμφωνήσαμε με χαρά», είπε ο Πούτιν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Όρμπαν δήλωσε στον Πούτιν ότι η Ουγγαρία «ενδιαφέρεται για την ειρήνη» και πρόσθεσε: «Οι σημερινές μας συναντήσεις μου δίνουν την ευκαιρία να επιβεβαιώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ουγγαρία είναι έτοιμη να παράσχει μια πλατφόρμα για τέτοιες διαπραγματεύσεις».

Ψυχρό κλίμα στη συνάντηση



Ωστόσο, η ατμόσφαιρα κατά τη συνάντηση των αντιπροσωπειών στη Μόσχα φάνηκε εκπληκτικά ψυχρή και σε κάποιο σημείο ο Όρμπαν έπεσε κατά λάθος πάνω στον Ρώσο οικοδεσπότη του, αφού είχε χαιρετήσει άλλα μέλη της ρωσικής αντιπροσωπείας.



Ένα ανεξάρτητο ουγγρικό μέσο ενημέρωσης υπαινίχθηκε επίσης ότι τα λόγια του Πούτιν είχαν μεταφραστεί λανθασμένα στα ουγγρικά, για να ακουστούν πιο θετικά, όπως αναφέρει το BBC.

Ο Όρμπαν τραβάει τον δικό του δρόμο

Ο Όρμπαν πάντως, ο οποίος επισκέφθηκε τελευταία φορά τη Μόσχα τον Ιούλιο του 2024, έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τις προσπάθειες της ΕΕ να τερματίσει τις ευρωπαϊκές εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Χαρακτήρισε την επίσκεψη της Παρασκευής (28/11) ως το δεύτερο σκέλος μιας στρατηγικής για τη διασφάλιση του ρωσικού ενεργειακού εφοδιασμού αυτόν τον χειμώνα, για τη Σλοβακία και τη Σερβία, καθώς και για την Ουγγαρία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Ουάσινγκτον, εξασφάλισε εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις στα ρωσικά καύσιμα - αλλά μόνο για όσο διάστημα παραμένει στην εξουσία.

Από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ο Όρμπαν ισχυρίζεται ότι τάσσεται υπέρ της ειρήνης και δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο της Ουγγαρίας την περασμένη εβδομάδα ότι «η Ευρώπη αποφάσισε να κάνει πόλεμο στην Ουκρανία».

Έχει υποστηρίξει σθεναρά το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και κατά τη διάρκεια της ξέφρενης διπλωματίας μετά την δημοσιοποίησή του, η κυβέρνηση Όρμπαν και τα φιλικά της μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν τους ηγέτες της ΕΕ επειδή προσπάθησαν να προσαρμόσουν το σχέδιο ώστε να λάβει υπόψη τις αντιρρήσεις της Ουκρανίας.

Μαζί με τον Όρμπαν και τον Πούτιν στο Κρεμλίνο παρευρέθηκαν κορυφαίοι Ρώσοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του βοηθού του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ, ο οποίος συμμετέχει στην διαπραγματευτική ομάδα της Ρωσίας με τις ΗΠΑ.

Σε επιστολή που απέστειλε αυτή την εβδομάδα προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ούγγρος ηγέτης ζήτησε άμεσες, άνευ όρων ειρηνευτικές συνομιλίες, ώστε η ΕΕ να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Κρεμλίνο. Τόνισε την αντίθεσή του στην περαιτέρω χρηματοδότηση της ΕΕ για την Ουκρανία και απέρριψε τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της ουκρανικής άμυνας.

Ζητούμενο του Όρμπαν η ρωσική ενέργεια

Τώρα, με ελάχιστα σημάδια ρωσικής προθυμίας για συμβιβασμό στο θέμα της Ουκρανίας, ο Όρμπαν επικεντρώνεται στην ρωσική ενέργεια.

Οι συμφωνίες που έκλεισε στην Ουάσινγκτον για να αγοράσει υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ και να αρχίσει να αγοράζει πυρηνικά καύσιμα από τις ΗΠΑ σημαίνουν ότι η Ουγγαρία θα αγοράσει λιγότερα και από τα δύο από τη Ρωσία, ενδεχομένως ενοχλώντας τους Ρώσους οικοδεσπότες του.

Ο Όρμπαν υποστηρίζει ότι χωρίς συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, οι τιμές θέρμανσης θα τριπλασιαστούν τον επόμενο μήνα.

Η Ουγγαρία δέχεται πιέσεις από την ΕΕ να τερματίσει όλες τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας έως το 2027 και είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε συμφωνία στη Μόσχα για να συνεχίσει να αψηφά τις Βρυξέλλες.

Η Ουγγαρία λαμβάνει επί του παρόντος πάνω από το 80% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της και το 100% του πυρηνικού καυσίμου της από τη Ρωσία, και το συνολικό ουγγρικό εμπόριο συνεισφέρει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στον ρωσικό προϋπολογισμό.

Όπως και ο Τραμπ, έτσι και ο Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει ο Όρμπαν να κερδίσει τις εκλογές του επόμενου Απριλίου, επομένως ένας ακόμη διπλωματικός «θρίαμβος» για τον Όρμπαν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα και των δύο πλευρών.

Στο φετινό Φόρουμ Βαλντάι στο Σότσι στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Πούτιν επαίνεσε προσωπικά τον Όρμπαν και χαιρέτισε τις «εθνικά προσανατολισμένες πολιτικές δυνάμεις» που κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη.

«Αν αυτές οι δυνάμεις στην Ευρώπη συνεχίσουν να δυναμώνουν, τότε η Ευρώπη θα αναγεννηθεί», δήλωσε ο Πούτιν.