Breaking news icon BREAKING
NEWS

Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων - Εκκενώνονται τα δικαστήρια

Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ντόναλντ Τραμπ Κογκρέσο Ρατσισμός

«Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι»: Απέβαλλαν από το Κογκρέσο βουλευτή λόγω πλακάτ που σήκωσε

Ο Αλ Γκριν βρισκόταν ακριβώς απέναντι στον Τραμπ όταν ύψωσε το επίμαχο πλακάτ, προτού οδηγηθεί εκτός της αίθουσας με υπόκρουση την κραυγή από πλευράς ρεπουμπλικάνων: «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ!».

Φωτ.: Reuters
Φωτ.: Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο βετεράνος Αφροαμερικανός δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν, ο οποίος αντιπροσωπεύει το Τέξας, άνοιξε πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν η φράση «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» προτού αποβληθεί από την αίθουσα, καθώς ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχιζε την ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης» ενώπιον της ολομέλειας και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

Φωτ.: Reuters
Φωτ.: Reuters

Ο κ. Γκριν βρισκόταν ακριβώς απέναντι στον κ. Τραμπ όταν ύψωσε το επίμαχο πλακάτ, προτού οδηγηθεί εκτός της αίθουσας με υπόκρουση την κραυγή από πλευράς ρεπουμπλικάνων: «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ!».

Φωτ.: Reuters
Φωτ.: Reuters

Προφανώς το πλακάτ αναφερόταν στο ρατσιστικού περιεχομένου βίντεο που αναπαρήγαγε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προτού αναγκαστεί να το αποσύρει εξαιτίας του σάλου, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα εικονίζονταν με σώματα πιθήκων.

Φωτ.: Reuters
Φωτ.: Reuters

Ο Αλ Γκριν έχει αποβληθεί ξανά από το Κογκρέσο πέρυσι, όταν βροντοφώναξε την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ντόναλντ Τραμπ Κογκρέσο Ρατσισμός

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader