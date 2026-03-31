Αφροαμερικανή κατηγορεί on camera υπαλλήλους της Chanel στο Saks της 5ης Λεωφόρου: «Είστε ρατσιστές»

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο στα social media, στο οποίο Αφροαμερικανή επιχειρηματίας κατηγορεί ως ρατσιστές τους υπαλλήλους του πολυτελούς καταστήματος Chanel στο διάσημο πολυκατάστημα Saks της 5ης Λεωφόρου στη Νέα Υόρκη.

Η Αφροαμερικανή κάνει λόγο για ρατσιστική συμπεριφορά των υπαλλήλων, που δεν ασχολήθηκαν μαζί της, θεωρώντας ότι ενδεχομένως να μην έχει τα απαιτούμενα χρήματα για να ψωνίσει, λόγω του χρώματος του δέρματός της.



«Είστε αγενής μαζί μου. Μπορεί να είμαι πολυεκατομμυριούχος και να μπορώ να αγοράσω όλο το μαγαζί σας. Δεν το ξέρετε αυτό. Είστε ρατσιστές», ακούγεται να λέει η γυναίκα με έντονο ύφος στους υπαλλήλους της Chanel.



Σε ανάρτησή της στο Instagram, η ίδια τονίζει: «Αν έχετε δει αυτό το viral βίντεο, ναι, ήμουν εγώ. Ήταν τόσο κακοί και αγενείς μαζί μου στην μπουτίκ Chanel Ready To Wear στον τρίτο όροφο στο Saks Fifth Avenue στη Νέα Υόρκη. Το τρελό με αυτό είναι ότι μπήκα στο κατάστημα φορώντας αντικείμενα από τη μάρκα τους. Ήμουν εξαιρετικά ευγενική. Είμαι πελάτισσα Chanel εδώ και πολλά πολλά φεγγάρια. Ωστόσο πρέπει να σταματήσουν να μας προσβάλλουν σαν να μην χρειάζονται τα χρήματά μας στα καταστήματά τους».



Και συνεχίζει: «Το #Blackamericans έχει δύναμη δαπανών τρισεκατομμύρια δολάρια. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια μαύροι Αμερικανοί εκατομμυριούχοι, 14 μαύροι Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι. Θα μπορούσα να είμαι η αδερφή του #suzzanneshank απ' όσο ξέρουν. Μια μαύρη γυναίκα που είναι ιδιοκτήτρια εταιρίας ιδιωτικών μετοχών στη #wallstreet ή η μικρή αδερφή του Robert Smiths που είναι επίσης μαύρος Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και έχει μια εταιρεία ιδιωτικών μετοχών.



Έχουμε και λεφτά. Τα χρήματα δεν είναι καινούρια για εμάς. Είχαμε χρήματα ακόμη και κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού στην blackwallstreet. Κρατήσαμε το Saks ανοιχτό κατά τη διάρκεια του Covid γιατί ήμασταν οι μόνοι που κάναμε ψώνια και αυτό ήρθε από το στόμα ενός από τους υπαλλήλους τους.



Το συμπέρασμα είναι ότι δεν ξέρεις ποια θα μπορούσα να είμαι. Φέρσου σε όλους με σεβασμό».