Το Truth Social του Ντόναλντ Τραμπ εισέρχεται στις αγορές πρόβλεψης

Και εγένετο…Truth Predict!

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που ιδρύθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, το Truth Social, προτείνει τώρα στους χρήστες του να κάνουν επί πληρωμή και προβλέψεις στην πλατφόρμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της μητέρας εταιρείας Trump Media and Technology Group (TMTG).

Ο όμιλος επενδύει με αυτόν τον τρόπο στην εκρηκτική άνοδο της διαδικτυακής αγοράς των προβλέψεων (prediction markets) μέσω ενός νέου συστήματος χωρίς οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να το εκλάβουν ως στοιχηματικό. Οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν τα προγνωστικά τους για μια σειρά από θέματα, από τις εκλογές, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια μέχρι τους αγώνες των μεγαλύτερων ομάδων των πρωταθλημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να αγοράσει ένα ή περισσότερα συμβόλαια οικονομικών προϊόντων τα οποία διασφαλίζουν κέρδη σε περίπτωση επιβεβαίωσης της πρόβλεψης, είτε πρόκειται για την εκλογή ενός υποψηφίου ή για τη νίκη μιας ομάδας. Η συγκεκριμένη αγορά πρόβλεψης δεν επιβλέπεται από τη νομοθεσία περί τζόγου.

Οι πάροχοι επιβλέπονται από την ρυθμιστική αρχή των χρηματοοικονομικών παραγώγων (CFTC) και όχι από τις ελεγκτικές αρχές τυχερών παιγνίων της κάθε Πολιτείας.

Συνεργασία με τον όμιλο της Crypto.com

Ο νέος τομέας της αγοράς προβλέψεων θεωρείται πλέον τόσο υποσχόμενος ώστε ο ICE, διαχειριστής του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE) ανακοίνωσε στις αρχές Οκτωβρίου μία επένδυση ύψους 2 δις δολαρίων στην γνωστότερη πλατφόρμα του τομέα, την Polymarket.

Η αγορά των προβλέψεων είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των νεαρότερων ενηλίκων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε δημόσια κριτική για τους κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας.

Η Trump Media and Technology Group ανακοίνωσε την έναρξη της Truth Predict σε συνεργασία με την Group Crypto.com.

Παρά την ενασχόλησή της με αρκετά projects, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών εργαλείων που συνδέονται με κρυπτονομίσματα ή μια πλατφόρμα streaming βίντεο, η TMTG κατέγραψε έσοδα μόλις 1,7 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και καθαρή ζημία 51,7 εκατομμυρίων, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποίησε η αμερικανική κεφαλαιαγορά.

