Δεν ησυχάζει ο Τραμπ: Νέες χρυσές «πινελιές» στο Οβάλ Γραφείο - «Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι τώρα»

«Παρελθόν» αποτελεί πια η πρώην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, η οποία κατεδαφίστηκε και στη θέση της θα χτιστεί μια νέα, μεγαλειώδης αίθουσα χορού, κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ. Αν και η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα (20/10) κανείς δεν περίμενε ότι οι μπουλντόζες θα έπαιρναν μπρος την Πέμπτη και την Παρασκευή η κατεδάφιση θα ήταν πλέον γεγονός. Σύμφωνα μάλιστα με τις εκτιμήσεις θα είναι έτοιμη πολύ πριν από τη λήξη της θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2029.

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος η 8 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων αίθουσα που θα αντικατοπτρίζει το προσωπικό γούστο του, θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικές δωρεές και θα φιλοξενεί ξένους ηγέτες με τον πιο μεγαλοπρεπή τρόπο. Ωστόσο ο Τραμπ δεν σταμάτησε εκεί και όπως όλα δείχνουν έχει αποφασίσει να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ΗΠΑ — όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην καρδιά της εξουσίας: το Οβάλ Γραφείο.

Αντλώντας έμπνευση από την καριέρα του ως μεγιστάνας ακινήτων και ξενοδόχος, ο Τραμπ έδωσε τη δική του «χρυσή πινελιά» στη διακόσμηση του χώρου. Σε ανάρτησή του στο TruthSocial, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι αποφάσισε να «ντύσει» τους τοίχους του Οβάλ Γραφείου, στο οποίο πραγματοποιούνται οι συναντήσεις του με άλλους ηγέτες και οι συνομιλίες του με τον Τύπο με πίνακες Αμερικανών προέδρων. Οι πίνακες φυλάσσονταν σε θησαυροφυλάκια του προεδρικού μεγάρου για πάνω από 100 χρόνια.

Όπως έγραψε ο ίδιος στην ανάρτησή του: «Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι τώρα το Οβάλ Γραφείο. Πολλοί από αυτούς τους σπουδαίους πίνακες παλαιότερων προέδρων βρίσκονταν στα θησαυροφυλάκια για πάνω από 100 χρόνια. Τώρα είναι για να τους απολαύσουν όλοι!».

Δείτε την ανάρτηση: