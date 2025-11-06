Τον «χαβά» του ο Τραμπ: Η νέα χρυσή λεπτομέρεια στο Οβάλ Γραφείο εν μέσω του ιστορικού shutdown

Μια νέα πινακίδα στο Οβάλ Γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ φέρνει νέες αναταράξεις στο ήδη τεταμένο κλίμα των ΗΠΑ εν μέσω του μακροβιότερου κυβερνητικού shutdown στην ιστορία που συνεχίζει για 37η ημέρα πλήττοντας εργαζομένους, επιχειρήσεις και κοινωνικά προγράμματα. Την ίδια στιγμή πολιτικοί αντιδρούν στην επιλογή του Αμερικανού Προέδρου που συνεχίζει ακάθεκτος να «επιχρυσώνει» τον Λευκό Οίκο και να επενδύει σε πολυτέλειες ενώ η υπάρχουσα κατάσταση κοστίζει δισεκατομμύρια στην οικονομία.

Ο Τραμπ αναδιαμορφώνει τον Λευκό Οίκο σύμφωνα με το γούστο του, ενώ πρόσφατα κατεδάφισε την Ανατολική Πτέρυγα, και ξεκίνησε την κατασκευή μία νέας αίθουσας χορού. Ωστόσο, η νέα πινακίδα που γράφει με μεγάλα, χρυσά καλλιγραφικά γράμματα «The Oval Office» πυροδότησε περαιτέρω αντιδράσεις σύμφωνα με τον Guardian.

IMAGO

Όπως σημειώνει το ίδιο μέσο, οι νέες αυτές αλλαγές πραγματοποιούνται ενώ το shutdown θέτει σε κίνδυνο το πρόγραμμα συμπληρωματικής διατροφικής βοήθειας (SNAP). Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση θα διανείμει μόνο το μισό των παροχών αυτόν τον μήνα.

Αντιδρώντας στις εικόνες της χρυσής πινακίδας που κυκλοφόρησαν στο X ο βουλευτής της Πενσυλβάνια, Μάλκολμ Κενυάτα έγραψε: «Α: Αυτή η πινακίδα μοιάζει χάλια. Β: 43 εκατομμύρια Αμερικανοί δεν έχουν πρόσβαση στο SNAP και απέχουν εβδομάδες από το να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το κόστος υγειονομικής περίθαλψης».

A: This sign looks like shit.



B: 43 million Americans don’t have access to SNAP and are weeks away from health care costs exploding even more. https://t.co/QUNFEv018I — Rep. Malcolm Kenyatta (@malcolmkenyatta) November 5, 2025

Η γερουσιαστής Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ από το Ντέλαγουερ σχολίασε «Μακάρι να επικεντρωνόταν στην υποστήριξη των Αμερικανών που αγωνίζονται, αλλά αυτό δεν είναι καλό σημάδι». Ο Τζάρεντ Μόσκοβιτς, βουλευτής από τη Φλόριντα, δήλωσε ειρωνικά: «Ωραία, νέα πινακίδα σημαίνει ότι δεν θα το γκρεμίσει».

Good, new signage means he won’t knock it down https://t.co/DivS7hmfRo — Jared Moskowitz (@JaredEMoskowitz) November 5, 2025

Στο μεταξύ, η ομάδα του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία μια επεξεργασμένη φωτογραφία που έγραφε «Live, laugh, LOSE» (Ζήσε, γέλα, Χάσε) αντί για «το Οβάλ Γραφείο».

Τον περασμένο μήνα, η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας από τον πρόεδρο για την κατασκευή μιας αίθουσας χορού αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, εν μέσω της μεγαλύτερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ, προκάλεσε έντονη οργή και αντιδράσεις, ενώ δημοσκόπηση από την Washington Post, το ABC News και την Ipsos έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς αποδοκίμασαν την προσπάθεια.