Νέα φρίκη στην Ιταλία: 28χρονος δολοφόνησε την 22χρονη αδελφή του επειδή άκουγε δυνατά τη μουσική

Μια νέα υπόθεση γυναικοκτονίας συγκλονίζει την Ιταλία καθώς ένας 28χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της 22χρονης αδελφής του το βράδυ της Τρίτης 3 φεβρουαρίου στη Νάπολη

Ο δράστης, Τζουζέπε Μουζέλα, παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη από την Εισαγγελία της Νάπολης για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως της αδελφής του Ιλένια. Το νεαρό κορίτσι, σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, μαχαιρώθηκε πισώπλατα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Villa Betania στη συνοικία Ponticelli.

Όπως παραδέχτηκε ο 28χρονος στην κατάθεσή του, ο ίδιος άφησε την αδελφή του μπροστά στο νοσοκομείο πριν τραπεί σε φυγή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών η νεαρή γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Καθοριστικής σημασίας για τις έρευνες ήταν εικόνες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής οι οποίες οδήγησαν τις Αρχές στη σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα πάντα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Τζουζέπε Μουζέλα δολοφόνησε την αδελφή του επειδή, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στους ανακριτές, άκουγε δυνατά μουσική και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί.

Τα δυο αδέλφια ζούσαν μόνοι τους στο ίδιο διαμέρισμα στην περιοχή Conocal Park του Ponticelli, μια γειτονιά που είναι γνωστή για την παραβατικότητά της. Η μητέρα και ο πατριός τους βρίσκονται στη φυλακή, ενώ ο δεύτερος θεωρείται μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Casella-Circone που ελέγχει παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή. Σύμφωνα με τις έρευνες, οι εντάσεις μεταξύ των δύο αδελφών είχαν αυξηθεί πρόσφατα, αν και μέχρι πρότινος διατηρούσαν καλές σχέσεις.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε μετά από αναφορά ότι μια νεαρή γυναίκα είχε πεταχτεί από αυτοκίνητο με πρησμένο πρόσωπο και βαθύ τραύμα στην πλάτη. Οι κάμερες ασφαλείας του νοσοκομείου εξετάζονται για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου του δράστη. Στιγμές έντασης σημειώθηκαν έξω από το νοσοκομείο, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες φίλοι και συγγενείς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Τζουζέπε Μουζέλα μαχαίρωσε πισώπλατα την Ιλένια επειδή, όπως φέρεται να ανέφερε στους ανακριτές, άκουγε δυνατά μουσική και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί. Μετά την επίθεση, την άφησε μπροστά στο νοσοκομείο και αποχώρησε με το αυτοκίνητό του.

Η τραγική είδηση προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία. Φίλοι της 22χρονης ανάρτησαν μνήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας τον πόνο για τον χαμό της νεαρής κοπέλας. «Είναι αδύνατο να το αποδεχτώ, θα είσαι πάντα στην καρδιά μου», «Είχαμε όλη μας τη ζωή μπροστά μας», «Μια μέρα θα συναντηθούμε ξανά» αναφέρουν μερικά από αυτά.