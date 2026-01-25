Κωνσταντινούπολη: Φρίκη με ακέφαλο και χωρίς πόδια πτώμα γυναίκας σε κάδο σκουπιδιών

Το ακέφαλο πτώμα μιας γυναίκας, το οποίο ήταν επίσης ακρωτηριασμένο στα πόδια, ανακαλύφθηκε την νύχτα του Σαββάτου, μέσα σε κάδο σκουπιδιών στην Κωνσταντινούπολη.



Η είδηση που μεταδόθηκε σήμερα Κυριακή 25 Ιανουαρίου από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, προκάλεσε την αγανάκτηση φεμινιστικών ενώσεων. Το θύμα ήταν τυλιγμένο με σεντόνι και το είχαν πετάξει μέσα σε κάδο σκουπιδιών στο δήμο του Σισλί. Εκεί ανακαλύφθηκε χθες, Σάββατο, από ένα άνδρα που έψαχνε για ανακυκλώσιμα υλικά, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν πως το θύμα είναι μια υπήκοος του Ουζμπεκιστάν ηλικίας 37 ετών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει το κεφάλι ούτε τα πόδια του θύματος, όμως εξετάζοντας τις εικόνες από κάμερες επιτήρησης, οι ερευνητές είδαν δύο άνδρες να αφήνουν μια βαλίτσα σε έναν άλλο κάδο. Το περιεχόμενο αυτής της βαλίτσας δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό.



Μερικές ώρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης δύο υπόπτους, επίσης ουζμπεκικής υπηκοότητας, την ώρα που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, διευκρίνισε το DHA. Στη συνέχεια συνελήφθη ένας τρίτος ύποπτος.



Οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών εξέφρασαν την αγανάκτησή τους και έκαναν έκκληση για πορείες διαμαρτυρίας, απαιτώντας να ληφθούν μέτρα κατά των γυναικοκτονιών.

«Το ακέφαλο γυναικείο σώμα που βρέθηκε στο Σισλί ταυτοποιήθηκε ως της 36χρονης Ντουρντόνα Χοκίμοβα, πολίτη του Ουζμπεκιστάν. Σε τι είδους χώρα ζούμε;», έγραψε μια γυναίκα στο X.

Μείζον κοινωνικό πρόβλημα

Ο δήμαρχος του Σισλί, ο Ρεσούλ Εμρά Σαχάν, ο οποίος είχε συλληφθεί και φυλακισθεί ταυτόχρονα με τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, δήλωσε ότι οι φόνοι αυτοί αποτελούν «μείζον κοινωνικό πρόβλημα».



«Οι γυναικοκτονίες μετατρέπονται σε μια σφαγή που δεν σταματά να διευρύνεται, τροφοδοτούμενη από την ατιμωρησία, την αμέλεια και τη σιωπή», έγραψε στο X, απαιτώντας συντονισμένη δράση για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.

Dün gece Şişli’de 36 yaşında bir kadının, Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’nın vahşice katledildiği haberi bugün bana Silivri’de ulaştı.



Kadın cinayetleri cezasızlıkla, ihmalle ve suskunlukla, giderek büyüyen bir kıyıma dönüşüyor.



Mahalleden başlayarak kolluğun, sosyal… — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahann) January 25, 2026

Η Τουρκία δεν δημοσιοποιεί επίσημα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες, αφήνοντας την αποστολή αυτή στις οργανώσεις γυναικών, οι οποίες συγκεντρώνουν δεδομένα για τους φόνους και για άλλους ύποπτους θανάτους γυναικών από άρθρα του Τύπου.



Σύμφωνα με τους αριθμούς που έχουν συγκεντρωθεί από την οργάνωση «Θα βάλουμε τέλος στις γυναικοκτονίες», στη διάρκεια του 2025, 294 γυναίκες σκοτώθηκαν από άνδρες και 297 γυναίκες βρέθηκαν νεκρές σε ύποπτες συνθήκες.