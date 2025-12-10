Λονδίνο: 26χρονος κατέσφαξε τη σύντροφό του όταν τον κατηγόρησε ότι της μετέδωσε αφροδίσιο νόσημα

Για την άγρια δολοφονία της 31χρονης συντρόφου του στο Λονδίνο, καταδικάστηκε γόνος πλούσιας οικογένειας από το Σικάγο, καταφέρνοντάς της πολλαπλές μαχαιριές αφού πρώτα τον είχε κατηγορήσει ότι της είχε μεταδώσει αφροδίσιο νόσημα.

Στην κατάθεσή του στο δικαστήριο, ο 26χρονος Joshua Michals ανέφερε ότι την ημέρα του φόνου, στις 20 Μαρτίου 2024, είχε πάει στο διαμέρισμα της συντρόφου του Zhe Wang στο νοτιοανατολικό Λονδίνο προκειμένου να την ηρεμήσει λόγω των συνεχών τσακωμών που είχαν το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν στην κουζίνα για να κόψει αλλαντικά με ένα κουζινομάχαιρο. Ωστόσο, στη συνέχεια η Wang εμφανίστηκε και καβγάδισαν. Ο Michals τη μαχαίρωσε δύο φορές στο πρόσωπο και την έπνιξε, προτού τελικά την εγκαταλείψει σπίτι της.

Κάλεσε ασθενοφόρο 4 ώρες μετά

Αμέσως μετά τη δολοφονία κι ενώ ο δράστης βρισκόταν ακόμα στο σπίτι της Whang, τηλεφώνησε στον πατέρα του ώστε να του βρει «έναν καλό δικηγόρο», όπως είπε, ενώ πέταξε το κινητό της Wang και τελικά κάλεσε ασθενοφόρο 4 ώρες μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η 31χρονη ήταν ζωντανή μετά τις μαχαιριές για περίπου μια ώρα, με τον 26χρονο να μην κάνει τίποτα για να τη βοηθήσει. Μάλιστα, αφού κάλεσε το ασθενοφόρο, πήρε ταξί και γύρισε στο σπίτι του.

«Δεν είναι αυτό που φαίνεται», είπε ο 26χρονος στην αστυνομία, όταν έφτασαν στο σπίτι της Wang και την βρήκαν να κείτεται σε λίμνη αίματος.

Σύμφωνα με μηνύματα που είχα ανταλλάξει λίγες ημέρες πριν τον φόνο, η 31χρονη κατηγορούσε τον σύντροφό της ότι της είχε μεταδώσει ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, τη μοναδική φορά που ήρθαν σε σεξουαλική επαφή.

Η Wang του ζητούσε να κάνει τεστ, ώστε να είναι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Η ανησυχία της πυροδοτήθηκε από ένα εξάνθημα που βρήκε στο δέρμα της, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς θα μπορούσε να είναι και συνέπεια του χαπιού αντισύλληψης που έπαιρνε.

«Δεν του έλειπε τίποτα»

«Ήταν μια βάναυση και άγρια επίθεση. Δολοφονήθηκε στην κρεβατοκάμαρά της», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Φίλοι του δράστη κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι έμειναν έκπληκτοι όταν έμαθαν τι είχε συμβεί και χαρακτήρισαν τον Michals ως έναν νέο που δεν του έλειπε τίποτα.

Πρώην φίλοι του Michals μίλησαν για το σοκ τους από τη δολοφονία από έναν νεαρό άνδρα που μεγάλωσε μέσα σε προνόμια.

«Είμαι απλώς άναυδος. Τα είχε όλα. Ήταν ένας ήρεμος τύπος που φαινόταν άνετος με άλλους ανθρώπους και ποτέ δεν έδωσε κανένα σημάδι ότι θα μπορούσε να είναι βίαιος», είπε ένας φίλος του.

«Ο Τζος προερχόταν από καλή ανατροφή και φαινόταν σαν να ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ξέρω ότι ήθελε να ασχοληθεί με την παραγωγή βίντεο. Είμαι σοκαρισμένος. Αυτό δεν του μοιάζει καθόλου», τόνισε άλλος φίλος του δράστη.