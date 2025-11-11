Τουρκία: 60χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους - Κατηγορεί τον δικαστή

Ευθύνες στον δικαστή που εξέδωσε το διαζύγιο επέρριψε ο 60χρονος Ατίλα Τσετίν, ο οποίος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα δύο παιδιά του. Η στυγερή δολοφονία σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στην Προύσα, με τον 60χρονο να πυροβολεί στο κεφάλι την 52χρονη σύζυγό του.

Οι τρεις σφαίρες στο κεφάλι που έριξε ο γυναικοκτόνος ήταν καθοριστικές για τη ζωή της 52χρονης. Μάλιστα κατά την υπεράσπισή του είπε: «Ο δικαστής αυτός, ακολουθώντας τις οδηγίες που έλαβε, παρέτεινε τη διαδικασία διαζυγίου μας για 19 μήνες και κατέστρεψε τη ζωή μου μετά τα 60 μου χρόνια».

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει την στιγμή που ο 60χρονος οδοντοτεχνίτης κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του, βγάζει το όπλο, μπαίνει σε ένα κτίριο και εκεί δολοφονεί την σύζυγό του.

Atilla Çetin hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çiftin çocuklarının da ifadesine yer verildi



Çiftin oğlu A.E.Ç. ise "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise… pic.twitter.com/iw3KGE8tVh — Habertürk (@Haberturk) February 4, 2025

Κατά την κατάθεσή της στο δικαστήριο, η κόρη του ζευγαριού αποκάλυψε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 60χρονος κινήθηκε απειλητικά για την ζωή της άτυχης γυναίκας. Σημείωσε ότι είχε προσπαθήσει να την δολοφονήσει πριν από 1,5 χρόνο, ενώ ήταν διαρκώς βίαιος απέναντί τους. Παρ’ όλο που είχαν καταθέσει καταγγελία σε βάρος του, αυτός συνέχισε να τους παρενοχλεί. Ο γιος του ζευγαριού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Την ημέρα της δολοφονίας σκότωσε τη μητέρα μου μπροστά στα μάτια μου και της αδελφής μου».