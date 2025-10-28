Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Την μαχαίρωσε μέχρι θανάτου λίγες εβδομάδες μετά τη μήνυση

Άλλη μια γυναικοκτονία έχει σοκάρει την Ιταλία, αυτή τη φορά στην περιοχή Καστελνουόβο Ντελ Γκάρντα, έξω από την Βερόνα ένας άνδρας 41 ετών δολοφόνησε με μαχαίρι μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο γυναικοκτόνος είναι βραζιλιάνικης καταγωγής και ονομάζεται Ντάγκλας Ρέις Πεντρόζο ενώ το θύμα, 33 χρόνων, λεγόταν Τζέσικα Στραπατσόλο Κουστόντιο Ντε Λίμα με καταγωγή, επίσης, από την Βραζιλία.

Ο Πεντρόζο, τηλεφώνησε αργά το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στους καραμπινιέρους, λέγοντας ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει. Μετά από λίγες ώρες, το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίσθηκε στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε, ενώ το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης βρέθηκε στο ΙΧ αυτοκίνητό του.

#CastelnuovoDiGarda (Verona) #femminicidio brutale. Uccide la compagna con un “numero infinito” di fendenti. Era riuscito a togliersi il braccialetto elettronico. Era anche accusato di violenza sessuale ai danni della sorella della vittima. La cronaca al #GR1 pic.twitter.com/HwHmigXX8c — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 28, 2025

Στο παρελθόν, η τριαντατριάχρονη είχε καλέσει επανειλημμένα τους καραμπινιέρους, εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς του συντρόφου της, αλλά στην συνέχεια είχε αποσύρει την σχετική μήνυση.

Τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβλήθεί

Τον περασμένο Απρίλιο, δε, στον Ντάγκλας Ρέις Πεντρόζο είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση που του απαγόρευε να βρεθεί σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων μέτρων από το σπίτι και την δουλειά της πρώην συντρόφου του, ενώ είχε υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει «ηλεκτρονικό βραχιόλι». Η απόφαση ήταν συνέπεια επ΄αυτοφώρω σύλληψης του Πεντρόζο (η οποία μετατράπηκε σε επιβολή περιοριστικών μέτρων) εξαιτίας άσκησης βίας σε βάρος της γυναίκας, για πολλοστή φορά και σε δημόσιο χώρο, με γροθιές και αιχμηρά αντικείμενα.

Κατά την σύλληψή του τη Δευτέρα (27/10), όμως, οι καραμπινιέροι διεπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν φορούσε το συγκεκριμένο βραχιόλι το οποίο ακόμη δεν έχει εντοπιστεί.