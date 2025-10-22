Ακόμη μια άγρια γυναικοκτονία στην Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύζυγό του

Μια νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στο Μιλάνο. Ο Λουίτζι Μορκάλντι, 62 ετών, μαχαίρωσε θανάσιμα κάτω από το σπίτι της την πρώην σύζυγό του και συνομήλική του, Λουτσιάνα Ρόνκι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου πριν από λίγο υπέκυψε στα τραύματά της.

Η αστυνομία βρήκε το μαχαίρι του δράστη πεταμένο σε κάδο απορριμμάτων, σε πάρκο κοντά στο σπίτι του θύματος. Οι αστυνομικοί μπόρεσαν να εντοπίσουν και να συλλάβουν άμεσα τον Μορκάλντι από το σήμα του κινητού του τηλεφώνου, το οποίο χρησιμοποίησε μόνο για λίγα δευτερόλεπτα.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από τρία χρόνια και η Λουτσιάνα Ρόνκι, η οποία εργαζόταν σε καντίνα ιδιωτικής εταιρίας, είχε δημιουργήσει πρόσφατα νέο δεσμό. Ο πρώην σύζυγός της την περίμενε κάτω από το σπίτι με το μηχανάκι. Χωρίς να βγάλει το κράνος, τη μαχαίρωσε επανειλημμένα -με πρωτοφανή βία- στον λαιμό, στον θώρακα και στην κοιλιακή χώρα.

Να σημειωθεί ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμη μια άγρια γυναικοκτονία είχε καταγραφεί στο Μιλάνο, καθώς ο 52χρονος Τζανλούκα Σοντσίν μαχαίρωσε θανάσιμα την Παμέλα Τζενίνι την ώρα που αυτή ζητούσε βοήθεια από το μπαλκόνι.

Όπως σημειώνει η La Repubblica, η Παμέλα ήταν αρραβωνιασμένη με τον 52χρονο για έναν χρόνο και ήθελε να τον αφήσει. Ο άνδρας πήγε στο σπίτι της για να την πείσει να είναι ξανά μαζί, ωστόσο, η 29χρονη αντιλήφθηκε τις βίαιες προθέσεις του και τηλεφώνησε σε πρώην φίλο της για να του ζητήσει βοήθεια.