Εμβληματική απόφαση στην Ιταλία: Αναγνωρίστηκε νομικά η γυναικοκτονία - Τιμωρείται με ισόβια

Σε μια απόφαση που θεωρείται ιστορικό ορόσημο προχώρησε το κοινοβούλιο της Ιταλίας την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ψηφίζοντας νόμο που εισάγει τη γυναικοκτονία στο ποινικό δίκαιο της χώρας και την τιμωρεί με ισόβια κάθειρξη.

Η ψηφοφορία συνέπεσε με την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο νόμος για την αναγνώριση της γυναικοκτονίας κέρδισε διακομματική υποστήριξη, καθώς τον ενέκρινε τόσο η κεντροδεξιά πλειοψηφία όσο και η κεντροαριστερή αντιπολίτευση στην Κάτω Βουλή, με 237 ψήφους υπέρ.

Φωτό: Reuters

Σύμφωνα με το CNN, ο νόμος υποστηρίζεται από τη συντηρητική κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, έρχεται ως απάντηση σε μια σειρά δολοφονιών και άλλων περιστατικών βίας που στοχεύουν γυναίκες στην Ιταλία και έχουν αυξηθεί κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα.

Ο νόμος προβλέπει αυστηρότερα μέτρα κατά των εγκλημάτων με βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης και της εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn).

Φωτό: Reuters

Μέχρι στιγμής στην Ευρώπη, 4 χώρες έχουν αναγνωρίσει νομικά τη γυναικοκτονία ως διακριτό έγκλημα: η Κύπρος, η Μάλτα, η Κροατία και τώρα η Ιταλία.

106 γυναικοκτονίες μόνο το 2024

Υποθέσεις που συγκλόνισα τη χώρα, όπως η δολοφονία της φοιτήτριας πανεπιστημίου Giulia Cecchettin το 2023, πυροδότησαν ένα ισχυρό κύμα κοινωνικής κατακραυγής και συζήτησης για τα αίτια της βίας κατά των γυναικών στην Ιταλία.

«Διπλασιάσαμε τη χρηματοδότηση για κέντρα και καταφύγια κατά της βίας, προωθήσαμε μια τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης και εφαρμόσαμε καινοτόμες δραστηριότητες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης», δήλωσε η Μελόνι την Τρίτη. «Αυτά είναι συγκεκριμένα βήματα προς τα εμπρός, αλλά δεν θα σταματήσουμε εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, κάθε μέρα», τόνισε.

Η στατιστική υπηρεσία της Ιταλίας κατέγραψε 106 γυναικοκτονίες το 2024. Οι 62 από αυτές διαπράχθηκαν από συντρόφους ή πρώην συντρόφους.

Κόντρα για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία

Ενώ η κεντροαριστερή αντιπολίτευση υποστήριξε τον νόμο στο κοινοβούλιο, σημείωσε ότι η κυβερνητική προσέγγιση αντιμετωπίζει μόνο την εγκληματική πτυχή του προβλήματος, ενώ αφήνει τα οικονομικά και πολιτιστικά προβλήματα ανεπίλυτα.

Η συζήτηση για την εισαγωγή της σεξουαλικής και συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία ως τρόπο πρόληψης της έμφυλης βίας έχει ενταθεί στην Ιταλία. Ένας νόμος που πρότεινε η κυβέρνηση θα απαγόρευε τη σεξουαλική και συναισθηματική διαπαιδαγώγηση για τους μαθητές του δημοτικού και θα απαιτούσε ρητή γονική συναίνεση για τυχόν μαθήματα στο λύκειο.

Φωτό: Reuters

Ο κυβερνών συνασπισμός υπερασπίστηκε το μέτρο ως έναν τρόπο προστασίας των παιδιών από τον ιδεολογικό ακτιβισμό, ενώ τα κόμματα και οι ακτιβιστές της αντιπολίτευσης περιέγραψαν το νομοσχέδιο ως «μεσαιωνικό».

«Η Ιταλία είναι μία από τις επτά μόνο χώρες στην Ευρώπη όπου η σεξουαλική και διαπροσωπική διαπαιδαγώγηση δεν είναι ακόμη υποχρεωτική στα σχολεία και ζητάμε να γίνει υποχρεωτική σε όλους τους σχολικούς κύκλους», δήλωσε η επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας, Έλι Σλάιν. «Η καταστολή δεν είναι αρκετή χωρίς την πρόληψη, η οποία μπορεί να ξεκινήσει μόνο στα σχολεία», επισήμανε.