Φρίκη για ζευγάρι Ιταλών σε πάρκο της Ρώμης: Βίασαν την αρραβωνιαστικιά του μπροστά στα μάτια του

Μία τρομακτική εμπειρία βίωσε ένα ζευγάρι νεαρών Ιταλών, όταν τουλάχιστον τρεις άνδρες περικύκλωσαν το αμάξι τους και βίασαν την κοπέλα μπροστά στον σύντροφό της. Η φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης καταγράφηκε στις 25 Οκτωβρίου, ωστόσο σήμερα, ένα μήνα μετά, η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσε τρεις συλλήψεις Μαροκινών που κατηγορούνται για ληστεία και βιασμό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ζευγάρι - που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν γυμνό πριν από το περιστατικό - είχε παρκάρει σε μια ήσυχη γωνιά του Tor Tre Teste, ενός πάρκου στο ανατολικό τμήμα της Ρώμης, λίγα λεπτά πριν περικυκλωθεί από την ομάδα που επιτέθηκε στο όχημά τους.

Ο άνδρας κρατήθηκε κάτω στο έδαφος, με τη βία, και αναγκάστηκε να παρακολουθήσει τους δράστες της επίθεσης να σπάνε το αυτοκίνητό του και να βιάζουν την 18χρονη αρραβωνιαστικιά του.

Τι είπε στους αστυνομικούς

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι επιτιθέμενοι έσπασαν το παράθυρο και πρώτα έβγαλαν τον 24χρονο άνδρα από το αυτοκίνητο, πριν αναγκάσουν τη γυναίκα να βγει, καθώς προσπαθούσε να καλύψει τον εαυτό της με ένα ρούχο. Ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς ότι τον συγκράτησαν δύο από τους επιτιθέμενους, ενώ η αρραβωνιαστικιά του σύρθηκε σε μικρή απόσταση. Καθώς εκείνη υπέστη σεξουαλική επίθεση, ο άνδρας φώναξε για βοήθεια, τους ικέτευσε να σταματήσουν και μάλιστα τους απείλησε με εκδίκηση, αλλά δεν κατάφερε να ξεφύγει, αναφέρει η Dailly Mail.



Μετά την επίθεση, και οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή. Το ζευγάρι, και οι δύο Ιταλοί, επικοινώνησαν με την αστυνομία και υπέβαλαν καταγγελία. Σύμφωνα με τις Αρχές, το ζευγάρι ήταν τρομοκρατημένο και σε κατάστασης σύγχυσης. Οι αστυνομικοί πρόσθεσαν επίσης ότι ήταν πιθανό να εμπλέκονταν έως και πέντε δράστες στην φρικτή επίθεση.



Από τότε, οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει τρεις Μαροκινούς άνδρες με την κατηγορία του ομαδικού βιασμού και της ληστείας. Δύο από αυτούς εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Μονάδας Flying Squad της Ρώμης και συνελήφθησαν λίγες μόνο ημέρες μετά την επίθεση της 25ης Οκτωβρίου, ενώ ο τρίτος συνελήφθη στη Βερόνα πριν από λίγες ημέρες. Η αστυνομία δήλωσε επίσης ότι οι συλλήψεις κρατήθηκαν μυστικές, ενώ συνέχιζαν να συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία.

Τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο σπασμένο παράθυρο ταιριάζουν με αυτά των ανδρών που συνελήφθησαν, σύμφωνα με τους ερευνητές. Οι αστυνομικοί ανέφεραν ακόμη ότι η επίθεση ξεκίνησε ως ληστεία, καθώς τα υπάρχοντα του ζευγαριού εκλάπησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δράστες πιστεύεται ότι είναι γνωστοί έμποροι ναρκωτικών.