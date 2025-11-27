Σκότωσε τη γυναίκα του, τα παιδιά του, την αδερφή του και αυτοκτόνησε - Ασύλληπτη τραγωδία στη Γερμανία

Μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Γερμανία. Ένα 63χρονος σκότωσε τη σύζυγό του, τους δύο γιους του, την αδελφή του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι σοροί των πέντε θυμάτων της τραγωδίας βρέθηκαν την Τρίτη σε τρεις διαφορετικές περιοχές.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο δολοφόνος φέρεται να δολοφόνησε πρώτα τους δύο γιους του (27 και 29 ετών) στην εταιρεία του στο Σαντ Γιόχαν και την αδερφή του (60 ετών) στο διαμέρισμά της στο Ρόιτλινγκεν. Στη συνέχεια πυροβόλησε τη σύζυγό του στο σπίτι τους στο Πφούλινγκεν (Βάδη-Βυρτεμβέργη ) και έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Tο έγκλημα αποκαλύφθηκε αφού ένας φροντιστής εντόπισε νεκρή την 60χρονη στο διαμέρισμα της το πρωί της Τρίτης (25/11). Ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας πραγματοποίησαν επιχείρηση στο σπίτι του 63χρονου και εντόπισαν νεκρούς από πυροβολισμούς τον ίδιο και την σύζυγό του.

Το όπλο της δολοφονίας βρέθηκε δίπλα στον άνδρα και τη σύζυγό του. Οι ερευνητές εξετάζουν επί του παρόντος εάν ο Γερμανός κατείχε νόμιμα το όπλο ως κυνηγός.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλον δράστη. Η έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Μέχρι στιγμής, δεν είναι καν σαφές πότε σκοτώθηκαν οι τέσσερις συγγενείς. Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της έρευνας» ανέφερε η γερμανική αστυνομία στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Bild.