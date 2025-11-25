Μακάβρια απάτη συγκλονίζει την Ιταλία: Παρίστανε τη νεκρή μητέρα του για να παίρνει τη σύνταξη

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε ένα σπίτι στην Μάντοβα της Βόρειας Ιταλίας, εκτυλισσόταν επί τρία χρόνια ένα από τα πιο ανατριχιαστικά περιστατικά απάτης των τελευταίων ετών, με τις ιταλικές αρχές να την αποκαλούν και ως «σκάνδαλο Mrs. Doubtfire».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Corriere della Sera ένας 56χρονος άνδρας, άνεργος νοσηλευτής, κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο της 82χρονης μητέρας του,Γκρατσιέλα Νταλ’ Όλιο, διατηρώντας τη σορό της μέσα στο σπίτι παριστάνοντάς την προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Συγκεκριμένα είχε τυλίξει τη σορό της σε ένα σεντόνι, την τοποθέτησε μέσα σε υπνόσακο και την έκρυψε στο πλυσταριό όπου με την πάροδο του χρόνου το σώμα υπέστη πλήρη μουμιοποίηση.

Χάρη στη σύνταξη της μητέρας του και σε τρία ακίνητα που είχε στην κατοχή της, ο άνδρας φέρεται να κέρδιζε περίπου πάνω από 52.000 ευρώ το χρόνο.

Graziella Dall'Oglio falleció en 2022, pero su hijo no denunció su muerte y, en cambio, siguió cobrando su pensión, hasta que fue descubierto.



Puedes leer:https://t.co/UIglTbF2CV#DeÚltimoMinuto#ElPeriódicodelaVerdad pic.twitter.com/VODW2HLtO1 — De Último Minuto (@UltimominutoTW) November 24, 2025

Η αποκάλυψη της φρίκης

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη; Όταν ο 56χρονος εμφανίστηκε σε δημοτική υπηρεσία στο Μπόργκο Βιργκίλιο, επιχειρώντας να ανανεώσει την ταυτότητα της μητέρας του - είχε προηγουμένως κόψει τα μαλλιά του στο ίδιο στυλ με εκείνη, είχε βάψει το πρόσωπό του, είχε φορέσει κραγιόν, πέρλες και σκουλαρίκια- ένας προσεκτικός δημόσιος υπάλληλος παρατήρησε τα «ανδρικά» χαρακτηριστικά του, όπως τη βαριά φωνή, τα χέρια και τον «χοντρό λαιμό» και έτσι κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη.

Ενημερώθηκαν άμεσα η αστυνομία και ο δήμαρχος της περιοχής, Φραντσέσκο Απόρτι, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «από κοντά, η απάτη ήταν προφανής».

Ο γιος επέτρεψε στην αστυνομία να ψάξει το σπίτι του, όπου εντόπισαν το σώμα της μητέρας του. Οι αρχές δεν υποπτεύονται εγκληματική ενέργεια για τον θάνατό της, όμως θα πρέπει να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

«Πιθανότατα πέθανε από φυσικά αίτια, αλλά αυτό θα το επιβεβαιώσει η νεκροψία» δήλωσε ο δήμαρχος του Μπόργκο Βιρτζίλιο, Φραντσέσκο Απόρτι.

Ο άνδρας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με κατηγορίες για απόκρυψη πτώματος, απάτη σε βάρος του ασφαλιστικού συστήματος, πλαστοπροσωπία και παραποίηση εγγράφων.

Οι τοπικές αρχές χαρακτηρίζουν την υπόθεση «παράξενη και βαθιά θλιβερή», ενώ η τοπική κοινωνία της Μάντοβα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να κατανοήσει πώς μια τέτοια ιστορία μπορούσε να εκτυλίσσεται για τόσα χρόνια χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό.