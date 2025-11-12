Ραντεβού του τρόμου στο Tinder για δεκάδες γυναίκες - Πώς ένας βιαστής ξέφευγε για χρόνια

Σοκάρει η υπόθεση του Κρίστοφερ Χάρκινς στη Βρετανία, καταδικασμένου για βιασμό και απάτη σε βάρος δεκάδων γυναικών, αδικήματα που τελέστηκαν στη Σκωτία και το Λονδίνο.

Η Νάντια, αθλητική μασέρ, περιέγραψε την εφιαλτική εμπειρία που είχε μετά από ένα 20λεπτο ραντεβού με τον -38χρονο σήμερα- Χάρκινς στο Tinder. Η ίδια έπεσε θύμα ψυχολογικής κακοποίησης, ωστόσο άλλες γυναίκες βρέθηκαν αντιμέτωπες με φυσική και σεξουαλική βία.

Έξι γυναίκες κατέθεσαν τις εμπειρίες τους σε podcast του BBC για τον Κρίστοφερ Χάρκινς, ο οποίος έμεινε εκτός του «ραντάρ» των Αρχών για πολλά χρόνια, επιδιδόμενος στην εγκληματική του δραστηριότητα. Παρά τις καταγγελίες που υπήρχαν για αυτόν από το 2012, η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε το 2019, με την αστυνομία της Σκωτίας να επικεντρώνεται αρχικά μόνο στο οικονομικό κομμάτι, προτού αντιληφθεί ότι έκανε πολύ χειρότερα πράγματα.

Το match που κατέληξε σε εφιάλτη

Η 34χρονη σήμερα Νάντια δεν περίμενε ότι το match στο Tinder με τον -εντυπωσιακό εξωετιρικά- Κρίστοφερ Χάρκινς θα πήγαινε τόσο άσχημα. Η επαφή τους στη δημοφιλή πλατφόρμα γνωριμιών έγινε το 2018.

Οι δυο τους συζητούσαν μέσω μηνυμάτων για μερικές εβδομάδες και στη συνέχεια αποφάσισαν να βγουν για δείπνο στη Γλασκώβη.

Το πρώτο προειδοποιητικό σημάδι για τη Νάντια ήρθε όταν πήγε να παραλάβει τον Χάρκινς από το διαμέρισμά του. Όπως είπε η ίδια, ο Χάρκινς άνοιξε την πόρτα φορώντας ρούχα του σπιτιού και της δήλωσε ότι ήταν πολύ κουρασμένος να βγει έξω, προτείνοντάς της να μείνουν σπίτι του και να παραγγείλουν delivery.

«Από εδώ άρχισε να γίνεται παράξενο», ανέφερε η Νάντια. «Μπήκα μέσα. Το μέρος ήταν άδειο. Χωρίς έπιπλα. Το σαλόνι ήταν εντελώς άδειο, εκτός από μια τηλεόραση πάνω σε μερικά κουτιά».

Ο Χάρκινς προσφέρθηκε να της βάλει βότκα, ωστόσο όταν εκείνη αρνήθηκε το αλκοόλ και προτίμησε Coca Cola, η ατμόσφαιρα άλλαξε. «Ήταν σαν να τον έπιασε κρίση ανδρισμού», είπε η Νάντια.

«Με κοίταξε σαν να μου έλεγε ‘ποια νομίζεις ότι είσαι, γιατί σερβίρεις τον εαυτό σου’;». Όπως περιέγραψε η ίδια, ήταν λίγο νευρική και έχυσε λίγη από την Coca Cola στο πάτωμα.

Τότε ο Χάρκινς απέκτησε ένα τρελό βλέμμα, λέγοντάς της κάτι σαν «είσαι τόσο αδέξια, δεν σέβεσαι το χώρο μου, είσαι κλόουν».

Θυμάται τον εαυτό της να σκέφτεται: «Είσαι σοβαρός; Το πάτωμα είναι λάμινεϊτ».

«Κοίτα θα φύγω», του είπε και εκείνος της έδειξε την πόρτα βρίζοντας. «Ήμουν τρομοκρατημένη. Νόμιζα ότι θα με ακολουθούσε έξω. Πήδηξα στο αυτοκίνητό μου, κλείδωσα τις πόρτες και αυτό ήταν όλο. Νόμιζα ότι είχε τελειώσει εκεί, αλλά χειροτέρεψε πολύ», πρόσθεσε.

The determination and bravery of a group of women who came together to bring a serial Tinder predator to justice is the focus of a new documentary.



Shannon McKechnie, who was scammed out of over £3,000 and Jak Reid, who was in a relationship with Christopher Harkins for six… pic.twitter.com/2ZmV2Ydg1H — Good Morning Britain (@GMB) September 10, 2025

Το ατέλειωτο κυνηγητό, οι απειλές και η αδράνεια της αστυνομίας

«Είναι απίστευτο ότι η ζωή μου επηρεάστηκε τόσο άσχημα από μια 20λεπτη επαφή με αυτόν τον τύπο», δήλωσε η Νάντια.

Φαίνεται ωστόσο ότι η απόρριψη λειτουργούσε ως ερέθισμα για τον Χάρκινς, ο οποίος ξεκίνησε να βομβαρδίζει τη Νάντια με κλήσεις και μηνύματα όταν έφυγε. Ο άνδρας της έστελνε διάφορα υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα, μέχρι που απείλησε να «βάλει βόμβα με βενζίνη» στο σπίτι της για να την σκοτώσει και να επιτεθεί στον πατέρα της.

Η Νάντια κατήγγειλε τον Χάρκινς στις αρχές της Σκωτίας. «Μου είπαν ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα για μένα», είπε, καθώς «δεν υπήρχε άμεση απειλή» και αυτό παρά το γεγονός ότι τους έστειλε ηχητικά μηνύματα στα οποία ο Χάρκινς την προειδοποιούσε ότι θα πυρπολήσει το σπίτι της. Η αστυνομία δεν της πήρε καν κατάθεση.

Όταν τον μπλόκαρε, εκείνος άρχιζε να επικοινωνεί με άτομα του περιβάλλοντός της, με την υπόθεση αυτή να παίρνει διαστάσεις σοβαρής ψυχολογικής κακοποίησης. «Αν δεν είχα την κόρη μου, μπορεί να είχα βάλει τέλος στη ζωή μου», είπε η Νάντια.

Ωστόσο, μετά τη Νάντια, ο Χάρκινς ήρθε σε επαφή με πολλές άλλες κοπέλες, στις οποίες πραγματοποίησε τις απειλές του.

Η καθυστερημένη έρευνα και η καταδίκη

Σήμερα, ο 38χρονος εκτίει ποινή φυλάκισης 12 ετών, αφού καταδικάστηκε για 19 αδικήματα εναντίον 10 γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης σωματικής και σεξουαλικής βίας.

Αρχικά κατηγορήθηκε για απειλητική και κακοποιητική συμπεριφορά προς τη Νάντια, καθώς και για απειλή της οικογένειάς της.

Ο Χάρκινς δήλωσε επίσης ένοχος για κλοπή περισσότερων από 214.000 λιρών από γυναίκες, μέσω απάτης σε διακοπές, ψεύτικων επενδυτικών σχεδίων και χρήσης της ταυτότητάς τους για λήψη τραπεζικών δανείων.

Αυτό που τελικά πυροδότησε από την Αστυνομία της Σκωτίας ήταν μια από τις γυναίκες που στράφηκε στα μέσα ενημέρωσης, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποκαλύψει την Χάρκινς και να προστατεύσει άλλες. Ο 38χρονος καταδικάστηκε το 2024.

Η Νάντια διάβασε την μαρτυρία μιας γυναίκας που έπεσε θύμα βιασμού από τον Χάρκινς, συνειδητοποιώντας ότι το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη δύο μόλις μήνες μετά το δικό τους ραντεβού. Όπως είπε, αν η αστυνομία είχε κάνει κάτι, η γυναίκα αυτή θα μπορούσε να είχε γλιτώσει.

Σύμφωνα με την έρευνα του BBC, ο Χάρκινς πρέπει να είχε στοχοποιήσει τουλάχιστον 30 γυναίκες συνολικά.

«Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη», είπε η Νάντια για την σκωτσέζικη αστυνομία. «Θα μπορούσαν να τον είχαν σταματήσει».