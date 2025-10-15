«Γνωρίζετε την ιστορία μου»: Σκότωσε τον βιαστή της κόρης του και τώρα είναι υποψήφιος σερίφης

«Πολλοί από εσάς γνωρίζετε την ιστορία μου»: έτσι ξεκινάει το βίντεο του ο Aaron Spencer από το Αρκάνσας, ο οποίος σκότωσε τον φερόμενο ως βιαστή της κόρης του, παίρνοντας τον νόμο στα χέρια του. Με το βίντεο αυτό ο Spencer ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη θέση του σερίφη της κομητείας, δηλώνοντας ότι θα διεκδικήσει τη συγκεκριμένη θέση για να διορθώσει ένα σύστημα που απέτυχε να προστατεύσει την έφηβη κόρη του.

Ο Aaron Spencer αντιμετωπίζει κατηγορία για φόνο β' βαθμού για τον θανάσιμο πυροβολισμό, τον περασμένο Οκτώβριο, ενός άνδρα που κατηγορείτο για σεξουαλική κακοποίηση της τότε 13χρονης κόρης του.

«Πολλοί από εσάς γνωρίζετε την ιστορία μου. Είμαι ο πατέρας που έδρασε για να προστατεύσει την κόρη του όταν το σύστημα απέτυχε...», λέει σε ένα βίντεο στο Facebook όπου ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για σερίφης της κομητείας Λόνοκ. «Και μέσα από τον δικό μου αγώνα για δικαιοσύνη, έχω δει από πρώτο χέρι τις αποτυχίες των αρχών επιβολής του νόμου και του περιφερειακού δικαστηρίου μας. Και αρνούμαι να παραμείνω αμέτοχος ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες αποτυχίες».

Το χρονικό

Ο Spencer πυροβόλησε τον Μάικλ Φόσλερ στις 8 Οκτωβρίου του 2024, αφότου τον εντόπισε να οδηγεί με την κόρη του μετά τα μεσάνυχτα, παρά την απαγόρευση επικοινωνίας. Ο Φόσλερ, 67 ετών, ήταν ελεύθερος με εγγύηση, ενώ αντιμετώπιζε δεκάδες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διαδικτυακή παρενόχληση παιδιού και σεξουαλική κακοποίηση.

Η έφηβη είχε εξαφανιστεί από το δωμάτιό της λίγα λεπτά νωρίτερα. Ο Spencer είπε ότι μπήκε στο φορτηγό του και έψαξε τους δρόμους γύρω από το σπίτι τους μέχρι που την εντόπισε στο φορτηγό του Φόσλερ. Τότε ήταν που έβγαλε το όχημα από τον δρόμο και τον πυροβόλησε κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης.

Ο Spencer, 37 ετών, δήλωσε αθώος, αλλά παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε τον Φόσλερ. Η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 26 Ιανουαρίου, περίπου έξι εβδομάδες πριν από τις προκριματικές εκλογές της 3ης Μαρτίου για την εκστρατεία του για τη θέση του σερίφη της κομητείας Lonoke, σύμφωνα με το CNN. Ο Spencer είναι υποψήφιος με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και σε μια ειρωνική ανατροπή, θα αντιμετωπίσει τον νυν σερίφη που επέβλεψε τη σύλληψή του.

«Αυτή η εκστρατεία αφορά κάθε οικογένεια»

«Αυτή η εκστρατεία δεν αφορά εμένα. Αφορά κάθε γονέα, κάθε γείτονα, κάθε οικογένεια που αξίζει να αισθάνεται ασφαλής στο σπίτι της και στην κοινότητά της», δήλωσε ο Σπένσερ. «Αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, ώστε οι γείτονες να γνωρίζουν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου είναι στο πλευρό τους και οι οικογένειες να γνωρίζουν ότι δεν θα μείνουν μόνες τους σε μια στιγμή ανάγκης».

Η ανακοίνωση του Spencer το Σαββατοκύριακο έγινε σχεδόν έναν χρόνο μετά την ημέρα του πυροβολισμού.

Ο Σπένσερ είναι αγρότης, γενικός εργολάβος και βετεράνος του στρατού που υπηρέτησε στην 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία και αποσπάστηκε στο Ιράκ ως αλεξιπτωτιστής στα τέλη της δεκαετίας του 2000.

Αυτός και η σύζυγός του, Χέδερ, ζουν σε ένα αγρόκτημα κοντά στο Κάμποτ, μια πόλη περίπου 27.000 κατοίκων, περίπου 25 μίλια από την πρωτεύουσα της πολιτείας, Λιτλ Ροκ. Έχουν επίσης έναν ενήλικα γιο.

Ο Φόσλερ αντιμετώπιζε 43 ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διαδικτυακή παρενόχληση παιδιού, σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική απρέπεια με παιδί και κατοχή παιδικής πορνογραφίας. Η Heather Spencer δήλωσε ότι η οικογένεια πανικοβλήθηκε όταν ξύπνησε και συνειδητοποίησε ότι η κόρη τους είχε εξαφανιστεί.

«Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι μπορεί να την είχαν απαγάγει, αλλά ήταν μέσα στη νύχτα και όλα συνέβαιναν σε δευτερόλεπτα και κάθε δευτερόλεπτο μετρούσε», έγραψε αργότερα στο Facebook.