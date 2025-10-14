Νέα δοκιμασία για την Ζιζέλ Πελικό - Φόβοι για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας μετά τη χρόνια κακοποίηση

Μια νέα μάχη καλείται να δώσει η 72χρονη Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που συγκλόνισε τη Γαλλία με την αποκάλυψη ότι υπήρξε θύμα μαζικών βιασμών για σχεδόν μια δεκαετία.

Η ίδια αποκάλυψε πως οι γιατροί της φοβούνται ότι μπορεί να πάσχει από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας — μια νόσος που ενδέχεται να συνδέεται με τα χρόνια σεξουαλικής κακοποίησης, στη διάρκεια των οποίων ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, την αναισθητοποιούσε βάζοντας ναρκωτικές ουσίες στο φαγητό και τα ποτά της και την παρέδιδε σε αγνώστους που γνώριζε μέσω διαδικτύου.

Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία, επανήλθε στη δημοσιότητα καθώς η Ζιζέλ επέστρεψε στο Εφετείο της Νιμ την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει ξανά έναν από τους δράστες, ο οποίος θέλησε να ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση, ισχυριζόμενος ότι είναι αθώος. Ωστόσο το Εφετείο, όχι απλά έκρινε και αυτό την ενοχή του, αλλά αύξησε την ποινή του από τα 9 σε 10 χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail μιλώντας στο δικαστήριο, η 72χρονη αποκάλυψε ότι υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις για πιθανό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. «Πρέπει να κάνω βιοψία του τραχήλου. Οι γιατροί πιστεύουν ότι πρόκειται για καρκινικά κύτταρα», δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας το ψυχικό και σωματικό τίμημα που άφησε πίσω του ο εφιάλτης που βίωσε.

Μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της το 2020, η Πελικό υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες αποκάλυψαν ότι είχε προσβληθεί από τέσσερα διαφορετικά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καθώς σύζυγός της σε πολλούς από τους άνδρες που προσκαλούσε για να την κακοποιήσουν απαγόρευε να φορούν προφυλακτικό. Μάλιστα ένας από αυτούς είχε βρεθεί θετικός στον ιό HIV.

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας προκαλείται από τον ιό HPV (ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων), που μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής.