Νέα τροπή στην υπόθεση Πελικό: Ο βιαστής αντιμέτωπος και με την κατηγορία για φόνο

Το τμήμα των «Ανεξιχνίαστων Υποθέσεων» της εισαγγελίας της Ναντέρ διενεργεί έρευνα για την «εγκληματική δράση» του πρώην συζύγου της Ζιζέλ Πελικό, του βασικού κατηγορουμένου στη συγκλονιστική υπόθεση των «βιασμών του Μαζάν», ανέφερε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι έρευνες, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων του Ντομινίκ Πελικό, ξεκίνησαν τη Δευτέρα, διευκρίνισε η εισαγγελία επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού RTL.

Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε το 2024 σε κάθειρξη 20 ετών επειδή νάρκωνε τη σύζυγό του και επέτρεπε σε δεκάδες αγνώστους να τη βιάζουν μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Μαζάν, μεταξύ 2011-20. Εκτός από την καταδίκη του για τους βιασμούς της πρώην συζύγου του, κατηγορείται για δύο εγκλήματα που ερευνούν οι «Ανεξιχνίαστες Υποθέσεις»: ένας βιασμό μετά φόνου στο Παρίσι το 1991 και μια απόπειρα βιασμού στο Βιλπαρισίς το 1999.

Για τη δεύτερη υπόθεση παραδέχεται εν μέρει την ενοχή του, αφού βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία με βάση το DNA του. Αρνείται όμως κάθε ανάμιξη στον φόνο του 1991. Σε αυτήν την υπόθεση δεν έχει βρεθεί DNA, όμως ο τρόπος δράσης και των δύο παρουσιάζει ομοιότητες.

«Χαίρομαι (για την έρευνα) αλλά είμαι κατάπληκτη που δεν έγινε τίποτα εδώ και χρόνια» σχολίασε η Φλοράνς Ροτ, η δικηγόρος της πολιτικής αγωγής και στις δύο υποθέσεις. «Θα ήθελα να προχωρήσει η έρευνα για αυτές τις υποθέσεις που παραμένουν ανεξιχνίαστες εδώ και δεκαετίες», πρόσθεσε.