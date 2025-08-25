Σε ρήξη η Ζιζέλ Πελικό με την κόρη της: «Σταμάτα το θέατρο» - Τι αποκαλύπτει η Καρολίν Νταριάν

Στη σοβαρή αποκάλυψη ότι δεν μιλά πλέον με την μητέρα της, προχώρησε η κόρη της Ζιζέλ Πελικό, μετά τη ρήξη που σημειώθηκε μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της πολύκροτης δίκης του Ντομινίκ Πελικό.

Η Καρολίν Νταριάν παρέμεινε στήριγμα της μητέρας της σε όλη τη διάρκεια της δίκης του 73χρονου, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια για τον κατά συρροή και μαζικό βιασμό της συζύγου του. Σημειώνεται ότι, με τη μεσολάβηση του Ντομινίκ Πελικό, η Ζιζέλ έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από 72 άνδρες συνολικά, στη διάρκεια 10 ετών.

Η Ζιζέλ Πελικό με την κόρη της, EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Πελικό καταδικάστηκε επίσης για τη λήψη και διανομή οπτικοακουστικού υλικού με σεξουαλικό περιεχόμενο, τόσο από την σύζυγό του όσο και από την κόρη του.

Η 46χρονη Καρολίν Νταριάν, υπεύθυνη επικοινωνίας στο Παρίσι, πιστεύει ότι έπεσε και εκείνη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα της, κάτι που -όπως ισχυρίζεται η ίδια- η μητέρα της δεν «πίστεψε» ποτέ πλήρως.

Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό, η οποία είναι και εκείνη μητέρα ενός παιδιού, περιέγραψε πως έπρεπε να εξηγήσει στον 11χρονο γιο της ότι δεν θα έβλεπε πλέον τη γιαγιά του.

«Δεν ήθελε να πιστέψει ότι βιάστηκα κι εγώ»

Μιλώντας στην Telegraph, αποκάλυψε ότι η Ζιζέλ της είχε πει να «σταματήσει να κάνει θέαμα», όταν η 46χρονη φώναξε «Θα πεθάνεις μόνος σου σαν σκύλος στη φυλακή!», τη στιγμή που ανακοινωνόταν η ετυμηγορία για τον Ντομινίκ Πελικό.

Όπως ισχυρίζεται, η Ζιζέλ δεν ήθελε να «πιστέψει ή να ακούσει» τους ισχυρισμούς της ότι ο Πελικό την είχε επίσης βιάσει.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας σε βάρος του 73χρονου, η αστυνομία εντόπισε περίπου 20.000 φρικτές εικόνες και βίντεο κακοποίησης της Ζιζέλ σε αρχεία στον υπολογιστή του, καθώς και φωτογραφίες της Ντάριαν γυμνής και με εσώρουχα που δεν της ανήκαν, σε ένα διεγραμμένο αρχείο με τίτλο «Η κόρη μου γυμνή».

Φωτό: Reuters

Μέσα σε αυτό το αρχείο υπήρχαν δύο φωτογραφίες της -30χρονης τότε- Καρολίν, να κοιμάται, φορώντας μπεζ εσώρουχα.

Αφού της γνωστοποιήθηκε αυτό το υλικό, η Καρολίν Νταριάν είπε στο δικαστήριο ότι ήταν πεπεισμένη πως κι αυτή πιθανότατα είχε βιαστεί και κακοποιηθεί από τον Πελικό.

Ωστόσο η μητέρα της δεν φαίνεται να την πίστεψε. «Ο πατέρας σου είναι ανίκανος για κάτι τέτοιο», διαβεβαίωνε την κόρη της, η Ζιζέλ Πελικό.

«Δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ»

Σύμφωνα με την Νταριάν, αυτή και τα αδέρφια της, ο 38χρονος Φλοριάν και ο 50χρονος Ντέιβιντ, παρακάλεσαν τον Ντομινίκ Πελικό να πει την αλήθεια για αυτές τις φωτογραφίες, αλλά εκείνος αρνήθηκε επανειλημμένα ότι είχε προβεί σε κάτι επιλήψιμο.

Όπως είπε η Νταριάν, η μητέρα της ήταν το μόνο άτομο που θα μπορούσε να πείσει τον πατέρα της να ομολογήσει τα εγκλήματα και εναντίον της κόρης του. Ωστόσο η Ζιζέλ επέλεξε να παραμείνει σιωπηλή.

Ο Dominique Pelicot / Φωτ.: Reuters

«Και γι’ αυτό, δεν μπορώ ποτέ να τη συγχωρήσω, ποτέ», δήλωσε η Καρολίν Νταριάν, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Καρολίν είπε ότι αισθάνεται σαν «ξεχασμένο θύμα», τη στιγμή που η μητέρα της αναδείχθηκε σε «παγκόσμιο σύμβολο». «Η Ζιζέλ σίγουρα βιάστηκε. Την κατέστειλαν με ναρκωτικά. Η μόνη διαφορά μεταξύ εμού και της Ζιζέλ είναι ότι για εκείνη, υπάρχουν αποδείξεις. Για μένα, είναι μια απόλυτη τραγωδία», είπε στο δικαστήριο η κόρη του Πελικό.

Αλλά επιμένει ότι, παρά τη διεθνή αναγνώριση της Ζιζέλ, «η μητέρα μου δεν είναι είδωλο - όχι για μένα».

Όπως είπε, αν συναντούσε σήμερα την μητέρα της στο σουπερμάρκετ θα της έλεγε μόνο ένα σύντομο γεια και αντίο.

Η σοκαριστική υπόθεση Πελικό

Πυροσβέστες, στρατιώτες, οδηγοί φορτηγών, ένας DJ και ένας δημοσιογράφος ήταν μεταξύ εκείνων που κρίθηκαν ένοχοι για τον βιασμό της Ζιζέλ, με μεσολάβηση του συζύγου της, Ντομινίκ, κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας στην πόλη Αβινιόν, όλα αυτά εν αγνοία της.

Ο Πελικό είχε βρει τους ξένους στο διαδίκτυο, μέσω μιας ιστοσελίδας που ονομάζεται Coco.fr, η οποία έκτοτε έχει κλείσει, και τους κάλεσε να κακοποιήσουν σεξουαλικά τη Ζιζέλ στο σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού πρώτα την είχαν ναρκώσει με υπνωτικά χάπια.

Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20ετή φυλάκιση, αλλά αρκετοί κακοποιητές διέφυγαν της δικαιοσύνης, καθώς η αστυνομία δεν κατάφερε να ταυτοποιήσει περισσότερους από 20 άνδρες, που εμπλέκονταν στην κακοποίηση της Ζιζέλ.

Συνολικά, το δικαστήριο έκρινε 47 από τους κατηγορούμενους ένοχους για βιασμό, δύο ένοχους για απόπειρα βιασμού και δύο ένοχους για σεξουαλική επίθεση.