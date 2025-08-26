Σε πολιτική δίνη η Γαλλία: Ο Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης – Προ των πυλών μεγάλες κινητοποιήσεις

Την στήριξη του κοινοβουλίου θα ζητήσει ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού στις 8 Σεπτεμβρίου για τα αντιδημοφιλή σχέδιά του να στηρίξει τα προβληματικά δημόσια οικονομικά της Γαλλίας, ζητώντας από τους βουλευτές να «επιβεβαιώσουν το μέγεθος» των περικοπών δαπανών που, όπως λέει, είναι απαραίτητες για να εξοικονομηθούν 44 δισ. ευρώ. Η έκτακτη συνεδρίαση που ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Μπαϊρού θα πραγματοποιηθεί δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επιστροφή των βουλευτών.

Ο Μπαϊρού στοιχηματίζει ότι οι βουλευτές θα συμφωνήσουν τουλάχιστον ότι η δεινή οικονομική κατάσταση της Γαλλίας πρέπει να διορθωθεί, αλλά οι πιθανότητες φαίνονται εναντίον του μακροχρόνιου κεντρώου πολιτικού.

«Αντιμετωπίζουμε έναν άμεσο κίνδυνο, τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε... αλλιώς δεν έχουμε μέλλον», είπε για το τεράστιο χρέος της χώρας, προσθέτοντας ότι η ψηφοφορία θα επικεντρωθεί στο αν οι βουλευτές συμφωνούν με τη σοβαρότητα του κινδύνου και θα επιλέξουν τον δρόμο για να τον αντιμετωπίσουν.

Είπε: «Υπάρχουν στιγμές... που μόνο ένα υπολογισμένο ρίσκο μπορεί να σας επιτρέψει να αποφύγετε ένα πιο σοβαρό ρίσκο. Είναι θέμα επιβίωσης του κράτους μας, της εικόνας του έθνους μας και κάθε οικογένειας».

Ο Μπαϊρού είπε ότι η Γαλλία διανύει μια «αποφασιστική στιγμή». Αν η κυβέρνηση εξασφάλιζε την πλειοψηφία στην ψηφοφορία εμπιστοσύνης, θα επιβεβαιωνόταν, είπε, αλλά «αν δεν έχει την πλειοψηφία, η κυβέρνηση θα πέσει».

EN DIRECT | Conférence de presse du Premier ministre. https://t.co/KxRtJTsKii — Gouvernement (@gouvernementFR) August 25, 2025

Οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι ο Μπαϊρού θα μπορούσε να χάσει το στοίχημα, ανατρέποντας μια κυβέρνηση που σχηματίστηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά την πρόωρη κατάρρευση της ακόμη πιο βραχύβιας κυβέρνησης του προκατόχου του, Μισέλ Μπαρνιέ. Ο ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης, Jordan Bardella, δήλωσε ότι το ακροδεξιό κόμμα του «ποτέ δεν θα ψηφίσει υπέρ μιας κυβέρνησης των οποίων οι αποφάσεις κάνουν τους Γάλλους να υποφέρουν». Ο Μπαϊρού είχε ουσιαστικά ανακοινώσει «το τέλος της κυβέρνησής του», είπε.

Πήρε τη έγκριση Μακρόν

Ο Μπαϊρού αναγνώρισε ότι η ψηφοφορία ήταν ένα ρίσκο. «Ναι, είναι ριψοκίνδυνο, αλλά είναι ακόμα πιο ριψοκίνδυνο να μην κάνουμε τίποτα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας έφτασε το 5,8% του ΑΕΠ πέρυσι, σχεδόν το διπλάσιο του επίσημου ορίου της ΕΕ που είναι 3%.

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι αν η κυβέρνηση πέσει, θα ζητήσουν τη διάλυση του κοινοβουλίου και τη διεξαγωγή νέων εκλογών. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι ο Μακρόν είναι πιο πιθανό να προσπαθήσει να αποφύγει άλλες πρόωρες εκλογές, επιδιώκοντας αντίθετα να διορίσει νέο πρωθυπουργό – αν και το ποιος θα είναι αυτός και πώς θα είναι πιο αποτελεσματικός, παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Ο Μπαϊρού δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενέκρινε τα σχέδιά του μετά από ενημέρωση την περασμένη εβδομάδα, αλλά οι υπουργοί ενημερώθηκαν μόνο λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση.

Κινητοποιήσεις α λα «Κίτρινα Γιλέκα»

Η ψηφοφορία εμπιστοσύνης πρόκειται να διεξαχθεί δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες διαμαρτυρίες σε όλη τη Γαλλία κατά του προγράμματος λιτότητας της κυβέρνησης, οι οποίες έχουν διαδοθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποστηρίζονται από το LFI και ορισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει συγκρίσεις με τις διαμαρτυρίες των «κίτρινων γιλέκων» (gilets jaunes) που ξέσπασαν το 2018 λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων και του κόστους διαβίωσης, και τελικά εξελίχθηκαν σε ένα ευρύ κίνημα που αμφισβήτησε σοβαρά τον Μακρόν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.