Η Γαλλία σε σταυροδρόμι: Το ρίσκο Μπαϊρού με την ψήφο εμπιστοσύνης - Τα σενάρια της επόμενης ημέρας

Η Γαλλία βρίσκεται στο χείλος μιας νέας πολιτικής κρίσης, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να υποβάλει την κυβέρνησή του σε ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο.

Δεδομένου ότι οι πιθανότητες να κερδίσει την ψηφοφορία στην έκτακτη είσοδο της Εθνοσυνέλευσης στις 8 Σεπτεμβρίου είναι εξαιρετικά μικρές, οι μέρες του Μπαϊρού στην εξουσία φαίνονται μετρημένες.

Αν η κυβέρνηση δεν λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης, ο Μπαϊρού αναμένεται να παραιτηθεί, αφήνοντας τη Γαλλία για άλλη μια φορά χωρίς ηγέτη σε μια περίοδο τεράστιας οικονομικής, κοινωνικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο, οι καταστροφικές συνέπειες της βιαστικής διάλυσης του κοινοβουλίου από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τον Ιούλιο του 2024 απειλούν με θεσμικό χάος και ακόμη και με κοινωνικές αναταραχές.

Αντί να προσφέρει τη «σαφήνεια» που ήθελε ο Μακρόν μετά την ήττα του στις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2024, η νεοεκλεγείσα Εθνοσυνέλευση χωρίστηκε σε τρία μέρη μεταξύ των κεντρώων, της λαϊκιστικής δεξιάς και της αριστεράς – πράγμα που σημαίνει ότι καμία κυβέρνηση οποιουδήποτε χρώματος δεν μπορούσε να ελπίζει σε πλειοψηφία.

Ο ίδιος ο Μακρόν αποκλείστηκε από την εσωτερική πολιτική και αναγκάστηκε να επικεντρωθεί στις διεθνείς υποθέσεις. Ο πρώτος πρωθυπουργός μετά τη διάλυση, Μισέλ Μπαρνιέ, πάλεψε μέχρι τον Δεκέμβριο, αλλά στη συνέχεια ανατράπηκε όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ένωσαν τις δυνάμεις τους εναντίον του προϋπολογισμού του.

Και τώρα ακριβώς το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει στον αντικαταστάτη του. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο Μπαϊρού αρνείται να περάσει από την ίδια αγωνία τριών μηνών τελικά άκαρπων συζητήσεων στο κοινοβούλιο. Σαν απελπισμένος τζογαδόρος, ποντάρει τα πάντα σε μια αρχική ψηφοφορία εμπιστοσύνης. Αν κερδίσει, θα είναι μια θεαματική δικαίωση της αποκαλυπτικής στρατηγικής του, προειδοποιώντας – σαν μια μοναχική προφητική φωνή – για την υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζει η Γαλλία αν δεν ανακτήσει τον έλεγχο του χρέους της.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν περιμένει να κερδίσει την ψηφοφορία. Πιθανότατα, ο ίδιος λιγότερο από όλους. Εμμονικός με την ιδέα να πείσει την κοινή γνώμη να υποστηρίξει το σχέδιό του για δημοσιονομικές προσπάθειες ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο πρωθυπουργός θέλει να ασκήσει όλη του την επιρροή στις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις που το απορρίπτουν, σχολιάζει η Le Monde. Μάλιστα μεταδίδει ότι σπεύδει να κινητοποιήσει το «στρατόπεδό» του.

Οι αριθμοί είναι εύκολο να υπολογιστούν. Οι τέσσερις φιλοκυβερνητικές ομάδες στη Βουλή έχουν συνολικά 210 βουλευτές. Οι αντιπολιτευόμενες – της αριστεράς και της δεξιάς – έχουν συνολικά 353. Για να έχει ο Μπαϊρού οποιαδήποτε πιθανότητα, θα χρειαζόταν είτε το σοσιαλιστικό μπλοκ (66 έδρες) είτε τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λε Πεν (123) να κάνουν μια κίνηση. Αν ο Εθνικός Συναγερμός απέχει, θα έχουμε μια σφιχτή ψηφοφορία που θα μπορούσε να είναι κερδισμένη αν μερικές μικρότερες ομάδες έκαναν το ίδιο.

Αλλά αν ο Μπαϊρού προσβλέπει στους Σοσιαλιστές, αυτοί θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της κυβέρνησης για να αλλάξει κάτι. Και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Πράγματι, το όλο ζήτημα φαίνεται όλο και πιο ακαδημαϊκό, καθώς οι ηγέτες της αντιπολίτευσης έχουν καταστήσει σαφές τις τελευταίες 24 ώρες ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να σώσουν τον ταλαιπωρημένο πρωθυπουργό.

Ίσως ο Μπαϊρού έχει το βλέμμα του στραμμένο στο σύνολο της χώρας. Ίσως θέλει να μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που προέβλεψε τον «θάνατο» της Γαλλίας από το χρέος, αλλά κανείς δεν τον πίστεψε. Ή ίσως σκέφτεται τις προεδρικές εκλογές του 2027 και ελπίζει ότι μέχρι τότε οι ψηφοφόροι θα συνειδητοποιήσουν ότι είχε δίκιο από την αρχή.

Δυστυχώς για αυτόν, όμως, δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι οι Γάλλοι θα αλλάξουν γνώμη σχετικά με το χρέος. Η συντριπτική πλειοψηφία τους απλά δεν θεωρεί ότι το ζήτημα είναι τόσο επείγον όσο λέει ο Μπαϊρού. Ή αν το θεωρούν, δεν καταλαβαίνουν γιατί οι απλοί άνθρωποι όπως αυτοί πρέπει να υποφέρουν για αυτό.

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»

Ακόμη και πριν από αυτή την τελευταία ανατροπή, η χώρα ετοιμαζόταν για ένα δραματικό φθινόπωρο – με ένα λαϊκό κίνημα διαμαρτυρίας που ονομάζεται Bloquons Tout (Ας μπλοκάρουμε τα πάντα) να συγκρίνεται με τους Gilets Jaunes (Κίτρινα Γιλέκα) που διατάραξαν τόσο πολύ την πρώτη θητεία του Μακρόν ως προέδρου.

Αναζωπυρωμένο από τα σχέδια του Μπαϊρού να καταργήσει δύο δημόσιες αργίες και να παγώσει τις δημόσιες δαπάνες, το κίνημα ανακοίνωσε μια ημέρα δράσης στις 10 Σεπτεμβρίου, για την οποία έχει πλέον την υποστήριξη του ακροαριστερού ηγέτη Ζαν-Λυκ Μελανσόν. Τα συνδικάτα σχεδιάζουν ξεχωριστές δράσεις κατά της «λιτότητας» της κυβέρνησης.

Φυσικά, αν η κυβέρνηση πέσει στις 8 Σεπτεμβρίου, τότε η ανάγκη για τέτοιες διαμαρτυρίες μπορεί να έχει εξαφανιστεί. Και η χώρα θα έχει άλλα, πιο επείγοντα προβλήματα να αντιμετωπίσει.

Τα σενάρια που επικρατούν

Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι θα συμβεί αν η κυβέρνηση πέσει.

Σίγουρα θα υπάρξουν περισσότερες εκκλήσεις για την παραίτηση του Μακρόν, στις οποίες θα αντισταθεί σχεδόν σίγουρα. Πιθανότατα θα αρχίσει να ψάχνει για άλλο πρωθυπουργό, αλλά μετά την απώλεια τόσο του Μπαρνιέ όσο και του Μπαϊρού, ποιος θα αναλάβει το βάρος;

Η Μαρίν Λεπέν ηγείται των εκκλήσεων για νέα διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, κάτι που είναι πλέον δυνατό σύμφωνα με το Σύνταγμα. Δεν επιτρεπόταν δεύτερη διάλυση εντός ενός έτους από την πρώτη, πράγμα που σήμαινε ότι μέχρι τον Ιούλιο δεν υπήρχε διέξοδος από το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο.

Ωστόσο, είναι πολύ απίθανο οι νέες εκλογές να βελτιώσουν τη θέση του κεντρώου μπλοκ που είναι (σχεδόν) πιστό στον Μακρόν. Πιο πιθανό είναι να ενισχύσει την λαϊκιστική δεξιά, αν και το πιο πιθανό σενάριο είναι ένα ακόμη αδιέξοδο μεταξύ των τριών κομμάτων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η χώρα φαίνεται καταδικασμένη σε περισσότερη εσωτερική αστάθεια και αναβολή αποφάσεων.

Δεν θα μπορούσε να συμβεί σε χειρότερη στιγμή, καθώς η Ευρώπη και η Δύση αντιμετωπίζουν μεγάλα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια, τη μετανάστευση, το χρέος και το αυξανόμενο κόστος των κρατών πρόνοιας που δημιουργήθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι τελευταίοι 18 μήνες της θητείας του Προέδρου Μακρόν μοιάζουν να είναι μια θλιβερή παρωδία της εποχής ελπίδας που τόσο περήφανα ανακοίνωσε το 2017.