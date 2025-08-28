«Χάος, καμία πιθανότητα»: Ο διεθνής Τύπος προεξοφλεί το τέλος της κυβέρνησης Μπαϊρού

Για «επικίνδυνο πολιτικό παιχνίδι που θα αποτύχει» κάνουν λόγο τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφερόμενα στην απόφαση του Γάλλου πρωθυπουργού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου πριν από την συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού που ελπίζει πως θα πείσει τους αρχηγούς των κομμάτων της Εθνοσυνέλευσης να συμφωνήσουν πως η οικονομία της χώρας θέλει επείγουσα διόρθωση, έχει, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο όλες τις πιθανότητες εναντίον του. Ο Εθνικός Συναγερμός (RN), η Ανυπότακτη Γαλλία(LFI), οι Σοσιαλιστές (PS), οι Πράσινοι και οι Κομμουνιστές έχουν ήδη δηλώσει πως θα τον καταψηφίσουν.

«Ή εκείνος ή το χρέος»

«Φωνή ανέκφραστη, τόνος πιο ανησυχητικός από ποτέ. Και οι λέξεις, επιλεγμένες και επαναλαμβανόμενες για να υπογραμμίσει στους Γάλλους- κι αυτοί ας είναι ακόμη στις παραλίες- για την εξαιρετική βαρύτητα της στιγμής, ο Μπαϊρού με μία επίσημη συνέντευξη Τύπου και σε τεταμένο κλίμα ενώπιον των υπουργών του, αιφνιδίασε τη Γαλλία», γράφει χαρακτηριστικά η βελγική Le Soir. «Η επιλογή είναι ή εκείνος ή το χάος. ΄Η εκείνος ή το χρέος. Ένα στοίχημα το οποίο, πραγματικά, δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει εκτός εξαιρετικού απροόπτου. Αν δεν κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης, ο Φρανσουά Μπαϊρού που σχεδόν υποχρέωσε τον Εμανουέλ Μακρόν να τον διορίσει πρωθυπουργό τον Δεκέμβριο και ο οποίος λέγεται πως έχει εμμονή να παραμείνει όσο το δυνατόν περισσότερο, θα αποχωρήσει από δικό του λάθος ύστερα από λιγότερο από έναν χρόνο στο Ματινιόν», σχολιάζει η εφημερίδα.

«Επικίνδυνο πολιτικό παιχνίδι»

Ο Φρανσουά Μπαϊρού «επιχειρεί να αναγκάσει τους βουλευτές να θέσουν τέλος στην έκρηξη του χρέους», αναφέρουν οι New York Times. «Η απόφασή του έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός επικίνδυνου πολιτικού παιχνιδιού με δεδομένη την ευάλωτη θέση της κυβέρνησης μετά την απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πέρσι το καλοκαίρι. Το αποτέλεσμα ήταν μία κατακερματισμένη κυβέρνηση και μία κυβέρνηση μειοψηφίας που βρέθηκε αντιμέτωπη-και επέζησε-από μια σειρά κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες για την ανατροπή της». Η εφημερίδα υπενθυμίζει πως ο προκάτοχός του Μισέλ Μπαρνιέ «εκδιώχθηκε μέσω πρότασης μομφής μετά την απόπειρά του να επιβραδύνει τον προϋπολογισμό».

«Επανάληψη της μοίρας του προκατόχου του»

«Ο εύθραυστος κεντρώος συνασπισμός που στηρίζει τον Μπαϊρού δεν διαθέτει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, γεγονός που σημαίνει πως ο πρωθυπουργός ρισκάρει να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης», αναφέρουν οι Financial Times. «Με αυτό το δεδομένο, η πολιτική αστάθεια που βιώνει η Γαλλία μετά την ήττα του Μακρόν στις πρόωρες εκλογές του περασμένου καλοκαιριού μπορεί να επιδεινωθεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναστάτωσης στις αγορές ομολόγων. ΄Ηδη, οι επενδυτές έχουν φέρει τις τελευταίες εβδομάδες τα γαλλικά ομόλογα σε επίπεδα ανάλογα της Ιταλίας την εποχή που βρίσκονταν στην ουρά των ευρωπαϊκών αγορών». «Ο Μπαϊρού επιταχύνει αυτό που φαίνεται σαν επανάληψη της μοίρας του προκατόχου του», προβλέπει η βρετανική εφημερίδα.

«Υψηλό διακύβευμα - Πολύ βαρύ πολιτικό στοίχημα»

Για πολύ «υψηλό διακύβευμα που προοιωνίζεται μια πολύ βαθιά κρίση» κάνει λόγο ο Guardian: «Σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, ο Γάλλος πρωθυπουργός κινδυνεύει να εκδιωχθεί και η κυβέρνησή του να ανατραπεί σε μια υψηλού διακυβεύματος διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης που θα μπορούσε να βυθίσει την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ σε μία ακόμη οξύτερη πολιτική κρίση».

Η ιταλική La Repubblica, από την πλευρά της, γράφει πως «η κυβέρνηση Μπαϊρού κλυδωνίζεται. Παραδόξως, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να αντιστρέψει το ημερολόγιο της Εθνοσυνέλευσης: πρώτα η ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και την πρόθεσή της να προχωρήσει σε δημοσιονομικές περικοπές 44 δις ευρώ και ύστερα μία συζήτηση για τις λεπτομέρειες του κάθε μέτρου. Ένα πολιτικό στοίχημα που είναι πολύ βαρύ».

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου