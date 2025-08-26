Στα πρόθυρα του ΔΝΤ η Γαλλία: Αδυνατεί να τιθασεύσει το χρέος-τέρας 3,3 τρις ευρώ

Περίοδο παρατεταμένης πολιτικής κρίσης, με αρνητικές συνέπειες και στην ασθμαίνουσα οικονομία της, την δεύτερη στην Ευρωζώνη, διανύει η Γαλλία. Μάλιστα, δεν είναι απίθανο να αναγκαστεί -για πρώτη φορά στην ιστορία της- να ζητήσει τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου -με ό,τι αυτό σημαίνει- για να τιθασεύσει το δημοσιονομικό έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ και ένα χρέος-τέρας 3,3 τρισεκ. ευρώ.

France has always missed its fiscal deficit forecasts



France has the highest tax burden in Europe, so cannot increase taxes without throttling growth. Spend is mostly pensions & local governments



With political paralysis there won’t be any structural reforms. France is toasted. pic.twitter.com/eiEvV7AsUy — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) July 18, 2025

«Αγκομαχάει» η οικονομία

Η άλλοτε δεύτερη ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ακόμη κρίση την Τρίτη (26/8), αφού το ρίσκο του πρωθυπουργού Μπαϊρού να κερδίσει στήριξη για το βαθιά αντιδημοφιλές του σχέδιο μείωσης του χρέους απέτυχε, βυθίζοντας τη χώρα βαθύτερα σε πολιτική και οικονομική αστάθεια.

Οι γαλλικές αγορές κατέρρευσαν, αφότου ο Φρανσουά Μπαϊρού ξύπνησε το πολιτικό κατεστημένο από τον καλοκαιρινό του λήθαργο τη Δευτέρα, με την απροσδόκητη κίνησή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου για το σχέδιό του για μείωση του χρέους. Η πρότασή του απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δήλωσαν ότι θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να συντομεύσουν την παραμονή της κυβέρνησης μειοψηφίας του στην εξουσία.

Ωστόσο το πρόβλημα της Γαλλίας είναι πρωτίστως δημοσιονομικό και δευτερευόντως πολιτικό.

France is a total mess! It has no budget discipline, no GDP growth, social security costs that are exploding, and a highly unstable government.

Prime Minister Bayrou is calling for a confidence vote, risking another collapse of the French government. Again, the key topic is… pic.twitter.com/Kr9qH7X0ZS — jeroen blokland (@jsblokland) August 26, 2025

Δυσθεώρατο χρέος

Το κόστος του μακροπρόθεσμου δανεισμού της χώρας ανήλυθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, εν μέσω γενικευμένου φόβου ότι η δεύτερη μέσα σε ένα χρόνο πτώση κυβέρνησης συνεργασίας θα καταστήσει ανέφικτη τη διαχείριση του δημοσιονομικού ελλείμματος που ανέρχεται σε 5,4% του ΑΕΠ.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Έρικ Λόμπαρντ παραδέχθηκε ότι «το να ζητήσουμε παρέμβαση του ΔΝΤ είναι ρίσκο που όμως βρίσκεται ενώπιόν μας» καθώς η Γαλλία δυσκολεύεται υπό το βάρος του αυξανόμενου δημόσιου χρέους.

Η Γαλλία δεν έχει λάβει ποτέ μέχρι σήμερα βοήθεια από το ΔΝΤ, ωστόσο μια ενδεχόμενη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού θα αφήσει την χώρα ακυβέρνητη και αντιμέτωπη με ένα δυσθεώρητο εθνικό χρέος που ανέρχετια στα 3,3 τρισεκ. ευρώ.

Προάγγελος πτώσης

Σύμφωνα με το Reuters, σε μια συμβολική στιγμή που υπογράμμισε τη δυσχερή του θέση, ο Μπαϊρού σκόνταψε και παραλίγο να πέσει, καθώς ανέβαινε στο βήμα για να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης νύχτας. Είπε ότι οι βουλευτές πρέπει τώρα να επιλέξουν ανάμεσα στο «χάος» και την «υπευθυνότητα», και προέτρεψε τους Γάλλους να πιέσουν τους εκπροσώπους τους να κάνουν μια συνετή επιλογή πριν από τις 8 Σεπτεμβρίου.

«Δεν ζητώ από κανέναν να αλλάξει γνώμη, αλλά μπορεί κανείς να το ξανασκεφτεί», είπε αργότερα ο Μπαϊρού σε δημοσιογράφους.

Τα σενάρια για την συνέχεια

Εάν ο Μπαϊρού ηττηθεί, ο Μακρόν θα μπορούσε είτε να διαλύσει τη βουλή και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές - μια κίνηση που έχει απορρίψει στο παρελθόν - είτε να εγκαταστήσει μια νέα κυβέρνηση. Ωστόσο, καμία από τις δύο επιλογές δεν είναι πιθανό να λύσει τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας ή το πολιτικό αδιέξοδο.

Μια πηγή από ένα βασικό υπουργείο δήλωσε ότι αναμένει από τον Μακρόν να επιλέξει έναν νέο πρωθυπουργό. «Η απόφαση του Γάλλου πρωθυπουργού να ζητήσει πρόωρη ψήφο εμπιστοσύνης είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει την αντικατάστασή του με έναν ακόμη πρωθυπουργό ή (λιγότερο πιθανό) την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών», έγραψαν οι αναλυτές της Capital Economics. «Σε κάθε περίπτωση, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας θα παραμείνει πολύ πάνω από το επίπεδο που απαιτείται για τη σταθεροποίηση του δείκτη χρέους».

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό, ο οποίος ηγείται των συντηρητικών Ρεπουμπλικανών, δήλωσε ότι θα ήταν «ανεύθυνο» και «ενάντια στα συμφέροντα της Γαλλίας» να ψηφίσουν για την πτώση της κυβέρνησης. Άλλοι διαφώνησαν.

Πρόωρες εκλογές ζητά η Λεπέν

Το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο (National Rally), με επικεφαλής τη Μαρίν Λεπέν, δήλωσε ότι θέλει ο Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές. «Δεν βλέπω ποιος νέος πρωθυπουργός δεν θα καταψηφιστεί αμέσως», δήλωσε στο Reuters πηγή προσκείμενη στη Λεπέν. Οι Σοσιαλιστές, των οποίων η ψήφος θα είναι κρίσιμη, δήλωσαν επίσης ότι θα ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού. «Χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό πρωθυπουργό και, κυρίως, μια διαφορετική πολιτική», έγραψε ο επικεφαλής βουλευτής των Σοσιαλιστών Μπόρις Βαγιό στο Χ.

Η ψήφος εμπιστοσύνης θα διεξαχθεί δύο ημέρες πριν από τις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί από διάφορες ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποστηρίζονται από αριστερά κόμματα και ορισμένα συνδικάτα, θυμίζοντας τις αναταραχές των Κίτρινων Γιλέκων που ξέσπασαν το 2018.

Επιπτώσεις στις αγορές

«Εκτός και αν ο Φρανσουά Μπαϊρού παραμείνει στην εξουσία – κάτι που σήμερα φαίνεται απίθανο - θα εισέλθουμε σε μια νέα φάση αποσταθεροποίησης», δήλωσε ο δημοσκόπος Ζαν-Ντανιέλ Λεβί, προβλέποντας αρνητικές συνέπειες για την οικονομία και την εικόνα της Γαλλίας στο εξωτερικό.

Ο γαλλικός χρηματιστηριακός δείκτης CAC40 υποχώρησε κατά 1,5% την Τρίτη, έχοντας πέσει 1,6% αργά τη Δευτέρα. Οι τραπεζικοί κολοσσοί BNP Paribas και Societe Generale είδαν τις τιμές των μετοχών τους να πέφτουν περισσότερο από 6% η καθεμία. Εν τω μεταξύ, οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν πρόσκαιρα στο 3,53%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, πριν σταθεροποιηθούν στο 3,50%. Όταν η απόδοση ενός ομολόγου αυξάνεται, η τιμή του πέφτει.