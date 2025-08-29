Και οι σύμμαχοι του Μακρόν αναζητούν διέξοδο στο χάος της Γαλλίας - Δεν «βλέπει» λιτότητα ο Μπαϊρού

Ούτε οι σύμμαχοι του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, δεν έχουν καλές απαντήσεις σχετικά με το τι θα συμβεί μετά την σχεδόν βέβαιη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, έπειτα από την ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου.

Στο τραπέζι των πιθανών διαδόχων για την πρωθυπουργία φαίνεται πως είναι τα ονόματα του υπουργού Άμυνας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, και του υπουργού Δικαιοσύνης, Ζεράρ Νταρμανέν. Αλλά τι πραγματικά θα λύσει ένας νέος υποψήφιος; Ένας νέος πρωθυπουργός θα βρεθεί παγιδευμένος ακριβώς στο ίδιο τέλμα.

Η γαλλική πολιτική θα εξακολουθεί να είναι πολύ διχασμένη εσωτερικά για να περάσει ζωτικές μεταρρυθμίσεις μείωσης του ελλείμματος. Κι αν προκηρυχθούν κι άλλες πρόωρες εκλογές; Αν ο Μακρόν τις προκηρύξει, το πολιτικό τοπίο θα παραμείνει στο ίδιο αδιέξοδο, αλλά μετά τις εκλογές η ευθύνη θα βαρύνει προφανώς περισσότερο τον ίδιο παρά τον πρωθυπουργό του. Και όλο αυτό το διάστημα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα εξαντλήσουν την υπομονή τους όσον αφορά την ικανότητα της Γαλλίας να βάλει τάξη στα οικονομικά της. Συνολικά, μια κατάσταση σοκ κυριεύει τους εκλεγμένους αξιωματούχους, τους βοηθούς και τους συμβούλους των διαφόρων κομμάτων που υποστηρίζουν την μειοψηφική κυβέρνηση της Γαλλίας.

«Είναι ένα σκληρό πλήγμα για τον πρόεδρο», δήλωσε ο πολιτικός σύμβουλος ενός υπουργού στο Politico, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Μάλιστα, δυο μέρες μετά την ψηφοφορία, αναμένονται μαζικές διαδηλώσεις που ενδέχεται να παραλύσουν τη χώρα.

Απευκταίο σενάριο για τον Μακρόν οι πρόωρες εκλογές

Οι κεντρώοι του Μακρόν φαίνεται να προσπαθούν να πιαστούν από μια άκρη. Τα πρώτα σημάδια που έρχονται από το Ελιζέ φαίνεται να δείχνουν ότι ο πρόεδρος δεν σκέφτεται να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προχωρήσει σε νέες εκλογές.

Αντίθετα, ο Μακρόν φαίνεται να σκέφτεται να αναθέσει την ηγεσία της κυβέρνησης στον νεαρό, κεντροδεξιό Λεκορνί. Άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στον Μακρόν είπε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Νταρμανέν, ο οποίος από καιρό έχει βάλει στο μάτι την πρωθυπουργία, είναι επίσης υποψήφιος, αλλά δεν θέλει να αναλάβει αυτό που φαίνεται να είναι μια αποστολή αυτοκτονίας.

Τόσο ο Λεκορνί όσο και ο Νταρμανέν προέρχονται από το συντηρητικό κόμμα Les Républicains και συνεργάζονται με τον Μακρόν από το 2017.

Όπως επισημαίνει πρόσωπο κοντά στον Λεκορνί, ο 39χρονος επαίρεται ιδιωτικά ότι απολαμβάνει μια προνομιακή σχέση με τον ακροδεξιό «Εθνικό Συναγερμό» της Μαρίν Λε Πεν, ενώ ταυτόχρονα σημειώνει ότι θα μπορούσε να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνασπισμού τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς. Αλλά θα τον βοηθήσει αυτή η σχέση με τον «Εθνικό Συναγερμό» να επιτύχει στον αιματηρό τομέα του προϋπολογισμού, όπου απέτυχαν τόσο ο Μπαϊρού όσο και ο προκάτοχός του Μισέλ Μπαρνιέ;

Πολλοί κεντρώοι λένε όχι: Τίποτα δεν δείχνει ότι η Λεπέν ή οι σοσιαλιστές έχουν την πρόθεση να τον υποστηρίξουν περισσότερο από ό,τι έκαναν με τον Μπαϊρού. «Δεν υπάρχει σενάριο, ούτε νέα επιλογή που να μπορεί να επιλύσει την κρίση», δήλωσε ο υπουργικός σύμβουλος.

Για τους συντηρητικούς Les Républicains που υποστηρίζουν την μειοψηφική κυβέρνηση του Μπαϊρού, η πρόταση του Λεκορνί είναι ακόμα ένα παράδειγμα ενός αδιάκοπα αισιόδοξου προέδρου που αρνείται να δεχτεί την ήττα. Ο ίδιος ο Μακρόν φέρεται να προσπάθησε να υποβαθμίσει την κρίση στην εβδομαδιαία συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών την Τετάρτη.

Ακόμη και μια τεχνοκρατική κυβέρνηση εμπειρογνωμόνων για την επίλυση του δημοσιονομικού χάους — μια λύση που θυμίζει μάλλον την Ιταλία — θα πρέπει να χειριστεί μια διχασμένη Εθνοσυνέλευση γεμάτη με βουλευτές που έχουν το βλέμμα στραμμένο στις σημαντικές δημοτικές εκλογές του επόμενου έτους και στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Επέμεινε στις περικοπές ο Μπαϊρού

Ο Γάλλος πρωθυπουργός τόνισε την Πέμπτη ότι οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες δεν είναι λιτότητα, σε μια προσπάθεια να σώσει την μειοψηφική κυβέρνησή του από την κατάρρευση.

«Δεν πρόκειται για λιτότητα, αλλά για επιβράδυνση των πρόσθετων [δημόσιων] δαπανών, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανακάμψει», δήλωσε σε συνέδριο που διοργάνωσε η μεγαλύτερη ένωση εργοδοτών της Γαλλίας, MEDEF.

Η ομιλία του Μπαϊρού ήταν η τελευταία στάση στην εκστρατεία δημοσίων σχέσεων που έχει ξεκινήσει για να πείσει τους ψηφοφόρους ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι σχεδιάζουν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του λόγω της μη δημοφιλούς περικοπής του προϋπολογισμού κατά 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ, κάνουν ένα μεγάλο λάθος.

«Ζούμε σε μια κρίσιμη στιγμή της εθνικής μας ιστορίας», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Η κληρονομιά μας, τα τοπία που κληρονομήσαμε και ο πολιτιστικός πλούτος της χώρας μας απειλούνται. Κάθε επιχείρηση και κάθε οικογένεια απειλείται από την παρακμή των δημόσιων οικονομικών μας».