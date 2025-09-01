Λαγκάρντ: Η Γαλλία δεν χρειάζεται ακόμη ΔΝΤ αλλά πρέπει να τακτοποιήσει την οικονομία της

Την ανάγκη να γίνουν σοβαροί έλεγχοι στα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας ξεκαθάρισε τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν κινδυνεύει να ζητήσει υποστήριξη, ακόμη, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αν και βρίσκεται σε σοβαρή πολιτική κρίση.

«Οι κίνδυνοι πτώσης οποιασδήποτε κυβέρνησης της ευρωζώνης είναι ανησυχητικοί», δήλωσε η Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στο γαλλικό Radio Classique. «Οι αγορές αξιολογούν τους κινδύνους στο σύνολό τους και έχουμε δει τον κίνδυνο χώρας να αυξάνεται τις τελευταίες ημέρες».

Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι παρακολουθεί πολύ στενά τα spreads των γαλλικών ομολόγων — το ασφάλιστρο που απαιτούν οι επενδυτές για τη διακράτηση γαλλικού χρέους αντί για τα γερμανικά ισότιμα, τα οποία αποτελούν το σημείο αναφοράς για τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων. Το spread αυτό έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του για το έτος την περασμένη εβδομάδα.

Σε πολιτικό χάος η Γαλλία και δημοσιονομική αβεβαιότητα

Η γαλλική κυβέρνηση μειοψηφίας αναμένεται να οδηγηθεί σε ψήφο εμπιστοσύνης τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, αφού τα κόμματα της αντιπολίτευσης αγνοούν την έκκληση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να υποστηρίξουν τα σχέδια του για τον προϋπολογισμό του 2026.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος πρωθυπουργός αναζητά έναν τρόπο να πείσει το κοινοβούλιο να εγκρίνει έναν προϋπολογισμό που θα μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,6% του ΑΕΠ το επόμενο έτος. Σήμερα, το έλλειμμα της Γαλλίας ξεπερνά το 5% του ΑΕΠ, κάτι που παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι ορίζουν ως ανώτατο όριο το 3%.

Ο υπουργός Οικονομικών, Έρικ Λομπάρντ, είχε προειδοποιήσει ότι μια κατάρρευση θα μπορούσε να προκαλέσει τόση αναταραχή που το ΔΝΤ θα μπορούσε ακόμη και να παρέμβει.

Η Λαγκάρντ, πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ, ωστόσο ξεκαθάρισε πως μια τέτοια συζήτηση είναι τουλάχιστον υπερβολική. Υποστήριξε μάλιστα ότι το ΔΝΤ συνήθως ανταποκρίνεται μόνο σε αιτήματα για βοήθεια από χώρες που έχουν άμεσα προβλήματα με το ισοζύγιο πληρωμών τους και οι οποίες δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. «Αυτό δεν ισχύει για τη Γαλλία σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι το ΔΝΤ «πιθανότατα θα έλεγε ότι οι όροι δεν πληρούνται» και αντ' αυτού θα ζητούσε από το Παρίσι «να οργανωθεί... και να τακτοποιήσει τα οικονομικά του».

«Είναι προφανώς απαραίτητο η κατεύθυνση, όσον αφορά τους όρους εξυπηρέτησης του χρέους και τον όγκο του χρέους, να κατευθυνθεί προς τα κάτω και να επανέλθουν στα όρια των όσων έχουν συμφωνηθεί» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόνισε η Λαγκάρντ.