Politico: Η Λεπέν ταράζει τα νερά της Γαλλίας - Ψάχνει τρόπο να εκλεγεί Πρόεδρος παρά την καταδίκη

Με τις δημοσκοπήσεις να τη φέρουν πρώτη στην προτίμηση των Γάλλων πολιτών, η ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός» Μαρίν Λεπέν έχει πολλούς λόγους να χαμογελάει εν όψει της πολύ κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση Μπαϊρού που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Αν και της έχει απαγορευτεί να θέσει υποψηφιότητα για οποιοδήποτε πολιτικό αξίωμα, με δικαστική απόφαση, η επιρροή της φαίνεται πως είναι πολύ σημαντική. Μόλις μία ώρα μετά την ανακοίνωση της ψήφου εμπιστοσύνης, ορκίστηκε ότι θα κινητοποιήσει τις δυνάμεις της για να ανατρέψει τον Μπαϊρού και κατηγόρησε τα οκτώ χρόνια «Μακρονισμού» ότι απειλούν την επιβίωση της Γαλλίας. «Μόνο η διάλυση θα επιτρέψει πλέον στον γαλλικό λαό να επιλέξει το πεπρωμένο του, αυτό της ανάκαμψης με τον Εθνικό Συναγερμό», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Αυτό έβαλε τέλος σε κάθε εικασία ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο είδος συμφωνίας μεταξύ Μπαϊρού και Λεπέν. Άλλωστε, ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, Λοράν Τζακομπελί, επέμεινε ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχει αμφιβολία για την κατεύθυνση προς την οποία θα κινείται η Λεπέν.

«Αυτοί οι άνθρωποι φαντάζονται ότι οι άλλοι είναι τόσο αξιοθρήνητοι όσο κι αυτοί. Αλλά αυτό δείχνει κακή κατανόηση της Μαρίν Λεπέν, η οποία δεν είναι από την ίδια φυλή» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ενώ πολλοί υπέθεσαν ότι ο Μπαϊρού είχε με κάποιο τρόπο ηρεμήσει τα νερά με τη Λεπέν πριν προκηρύξει την ψηφοφορία, ο πρωθυπουργός δυσκολεύτηκε να εξηγήσει γιατί στην πραγματικότητα δεν το έκανε. Σημείωσε, μάλλον μη πειστικά, σε μια συνέντευξη στο TF1 ότι δεν το έκανε επειδή οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ήταν «σε διακοπές». Η Λεπέν απάντησε λέγοντας ότι δεν είχε σταματήσει να εργάζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αποφασισμένοι να συμμετάσχουν στις εκλογές

Σύμφωνα με το περιοδικό Politico, οι Μπαρντέλα και Λεπέν έχουν προγραμματίσει συνάντηση με τον Μπαϊρού την Τρίτη, αλλά τα μηνύματα που προέρχονται από το Εθνικό Συναγερμό καθιστούν απίθανο οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία.

Σε περίπτωση πτώσης του Μπαϊρού, ο Μακρόν αντιμετωπίζει λίγες καλές επιλογές για να τον αντικαταστήσει, αν και φημολογείται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ορίσει πρωθυπουργό τον υπουργό των Ενόπλων Δυνάμεων, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σε δημοσκόπηση του Ifop που διεξήχθη μετά την ομιλία του Μπαϊρού, το 63% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της επιστροφής στις κάλπες, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 86% μεταξύ των ψηφοφόρων του Εθνικού Συναγερμού.

Αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι οι νέες εκλογές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα ακόμη αιωρούμενο κοινοβούλιο.

Το αν ο Μακρόν θα προκηρύξει πράγματι εκλογές είναι, φυσικά, άγνωστο. Η αιφνιδιαστική ψηφοφορία του περασμένου έτους οδήγησε στο τρέχον πολιτικό αδιέξοδο και πλήγωσε το στρατόπεδό του.

Άλλωστε, ο σημερινός πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, ο 29χρονος Ζορντάν Μπαρντελά έχει ζητήσει επανειλημμένως την παραίτηση Μακρόν. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η Λεπέν εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στην επικοινωνιακή στρατηγική του Εθνικού Συναγερμού, προσπαθεί να τη βελτιώσει ύστερα από το δύσκολο ζήτημα της διαδοχής της αμέσως μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου που την καταδίκασε με την κατηγορία της υπεξαίρεσης.

Μπορεί η Λεπέν να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας;

Σύμφωνα πάντα με το Politico, παρά το γεγονός ότι η Λεπέν δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα σε ενδεχόμενες εκλογές εικάζεται ότι εναποθέτει τις ελπίδες της στον Μπαρντελά. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, σε περίπτωση που τελικά επικρατήσει ο Εθνικός Συναγερμός, ο 29χρονος πολιτικός θα μπορούσε να την ορίσει πρωθυπουργό εάν εκείνος έθετε υποψηφιότητα για το προεδρικό αξίωμα.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος Λοράν Τζακομπέλι, το διέψευσε κατηγορηματικά. «Η Μαρίν Λεπέν δεν τα παρατάει ποτέ», ξεκαθάρισε. «Δεν μπορεί να δεχτεί ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για εκλογές».

Εάν υπάρξει νέα ψηφοφορία — προεδρική ή κοινοβουλευτική — η Λεπέν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να θέσει υποψηφιότητα.

«Προφανώς διερευνούμε όλες τις νομικές οδούς, έτσι ώστε ακόμη και σε περίπτωση πρόωρων εκλογών... η Μαρίν Λεπέν να μπορεί να είναι υποψήφια», δήλωσε ο Μπαρντέλα στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TF1 την Τρίτη. «Υπάρχει μια νόμιμη οδός και, παρόλο που είναι στενή, η Μαρίν Λεπέν αγωνίζεται γι' αυτήν».