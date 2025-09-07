Ποιοι είναι οι διαδηλωτές του κινήματος «Αποκλείστε τα πάντα» στη Γαλλία

Στη Γαλλία επικρατεί οργή για το σχέδιο προϋπολογισμού του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού για το 2026. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνεται η κατάργηση δύο εθνικών εορτών, το πάγωμα των συντάξεων και η περικοπή 5 δισεκατομμυριών ευρώ από τις δαπάνες για την υγεία.



Από αυτή την δυσαρέσκεια αναδείχθηκε ένα νέο κίνημα διαμαρτυρίας με το όνομα «Block everything» («Bloquons tout»), το οποίο καλεί σε πανεθνικές διαδηλώσεις στις 10 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Reuters

Η εκστρατεία, που ξεκίνησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Ιούλιο, έχει ήδη συγκριθεί με τις διαμαρτυρίες των Κίτρινων Γιλέκων («Gilets jaunes») του 2018-2019 – μια λαϊκή εξέγερση που ξεκίνησε λόγω των φόρων στα καύσιμα και εξελίχθηκε σε πανεθνική εξέγερση ενάντια στην ανισότητα, τις οικονομικές δυσκολίες και ένα πολιτικό κατεστημένο που θεωρείται αποκομμένο από την πραγματικότητα.



Με την κυβέρνηση του Μπαϊρού να αντιμετωπίζει ψήφο μη εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, οι αρχές παρακολουθούν στενά για να δουν αν το «Block Everything» μπορεί να κινητοποιήσει σημαντικό αριθμό ανθρώπων.



Μια ριζοσπαστική αριστερή βάση



Σε αντίθεση με τα Κίτρινα Γιλέκα, οι υποστηρικτές του κινήματος «Block Everything» κλίνουν έντονα προς τα αριστερά, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το Ίδρυμα Jean Jaurès, επισημαίνει το France24.



Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται πολύ για την πολιτική, σε σύγκριση με λιγότερο από ένα στα πέντε άτομα του γενικού πληθυσμού. Περίπου το 69% ψήφισε τον ακροαριστερό ηγέτη Jean-Luc Mélenchon στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2022 (έναντι 22% σε εθνικό επίπεδο), και το 10% υποστήριξε τον αντικαπιταλιστή υποψήφιο Philippe Poutou (έναντι μόλις 1%). Αντίθετα, μόνο το 2% υποστήριξε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν (28% σε εθνικό επίπεδο) και το 3% την ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν (23%).



Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (51%) τοποθετούν τον εαυτό τους στην άκρα αριστερά του πολιτικού φάσματος, σε σύγκριση με μόλις το 3% του γαλλικού κοινού. «Αν διευρύνουμε το πεδίο, το 86% περιγράφει τον εαυτό του ως ανήκοντα στην ριζοσπαστική αριστερά», αναφέρει η μελέτη.



Μια εμπιστευτική έκθεση της αστυνομικής υπηρεσίας πληροφοριών, που διέρρευσε η εφημερίδα Le Parisien την Τετάρτη, περιέγραψε την τρέχουσα δυναμική του κινήματος ως «κυρίως καθοδηγούμενη από πολιτικούς και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών από το ακροαριστερό περιβάλλον και ορισμένες συνδικαλιστικές φατρίες».



Κοινωνική δικαιοσύνη και κλίμα στο επίκεντρο



Οι ομάδες συνομιλίας στο Telegram που συνδέονται με την εκστρατεία είναι γεμάτες με εκκλήσεις για γενική απεργία και επιθέσεις εναντίον των «υπερπλουσίων καπιταλιστών», ανέφερε το ίδρυμα.



Η μελέτη έδειξε ότι το 54% των υποστηρικτών ανέφερε την αυξανόμενη ανισότητα ως κύριο μέλημα, σε σύγκριση με το 13% σε εθνικό επίπεδο. Άλλες προτεραιότητες ήταν το περιβάλλον (43% έναντι 23%) και το σύστημα υγείας (30% έναντι 19%).



Η μετανάστευση και η εγκληματικότητα – συχνά θέματα στη γαλλική πολιτική – κατατάχθηκαν χαμηλά, με μόλις 4% και 3% να τα αναφέρουν, σε σύγκριση με 21% και 22% σε εθνικό επίπεδο.



Οι υποστηρικτές ενέκριναν συντριπτικά την αναδιανομή: το 91% συμφώνησε με τη δήλωση «Για να επιτευχθεί κοινωνική δικαιοσύνη, οι πλούσιοι πρέπει να δίνουν στους φτωχούς» (έναντι 63%). Μόνο το 11% συμφώνησε με την άποψη ότι «οι άνεργοι θα μπορούσαν να βρουν δουλειά αν το ήθελαν πραγματικά» (έναντι 60% σε εθνικό επίπεδο) και μόνο το 15% υποστήριξε την άποψη ότι «υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι στη Γαλλία» (έναντι 65% σε εθνικό επίπεδο).



Νέοι, υψηλού μορφωτικού επιπέδου διαδηλωτές



Το προφίλ των υποστηρικτών διαφέρει επίσης από αυτό των Κίτρινων Γιλέκων, οι οποίοι είχαν ισχυρή βάση μεταξύ των συνταξιούχων και των αγροτών.



Το ένα τέταρτο των υποστηρικτών του «Block Everything» είναι ηλικίας 25 έως 34 ετών, πολύ πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μόνο το 4% είναι άνω των 70 ετών.



«Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το κίνημα αποτελείται κυρίως από νεότερες γενιές που συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο της αριστερής κοινωνικής κινητοποίησης, ενώ οι συνταξιούχοι – οι οποίοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο μεταξύ των Κίτρινων Γιλέκων – απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό εδώ», αναφέρει η μελέτη.



Η εκπαίδευση είναι ένας άλλος δείκτης: περισσότεροι από τους μισούς έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή ανώτερο. Οι φοιτητές, οι επαγγελματίες και οι διευθυντές είναι υπερεκπροσωπημένοι, ενώ οι εργάτες και οι συνταξιούχοι είναι υποεκπροσωπημένοι.



Αναμνήσεις από τα Κίτρινα Γιλέκα



Ωστόσο, υπάρχουν και ομοιότητες. Περίπου το 27% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είχαν συμμετάσχει στο κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων, ενώ ένα άλλο 61% δήλωσαν ότι το είχαν υποστηρίξει.



Και οι δύο ομάδες ενώνουν τις δυνάμεις τους με εχθρότητα προς τον Μακρόν. Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2022 μεταξύ Μακρόν και Μαρίν Λε Πεν, το 68% των υποστηρικτών του «Block Everything» απείχαν, ψήφισαν λευκά ή άκυρα, σε σύγκριση με το 35% του ευρύτερου κοινού.



Μια άλλη ομοιότητα είναι το αίτημα για άμεση δημοκρατία.



Ενώ τα Κίτρινα Γιλέκα πίεζαν για το «Δημοψήφισμα Πρωτοβουλίας των Πολιτών» (συντομογραφία RIC), περισσότερο από το 80% των υποστηρικτών του «Bloquons tout» τάχθηκε υπέρ των δημοψηφισμάτων ή των συνελεύσεων των πολιτών για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους νόμους, σε σύγκριση με το 37% του γενικού πληθυσμού.



Παραμένει ασαφές πόσο μεγάλες θα είναι οι διαμαρτυρίες της ερχόμενης εβδομάδας.

«Η προοπτική της παραίτησης της κυβέρνησης έχει ενισχύσει την αποφασιστικότητα των διαδηλωτών», ανέφερε η αστυνομική έκθεση που επικαλέστηκε η εφημερίδα Le Parisien, εκτιμώντας ότι έως και 100.000 άτομα θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν σε όλη τη Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου.