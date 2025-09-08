Κρίσιμες ώρες στη Γαλλία - Δραματικοί τόνοι από Μπαϊρού: Μέτρα αλλιώς δεν υπάρχει δανεισμός

Δραματικές ώρες περνά η Γαλλία που υπό τη δαμόκλειο σπάθη της κρίσης χρέους και της πιθανής παρέμβασης του ΔΝΤ- Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καλείται να παράσχει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού. Το αποτέλεσμα -ωστόσο- θεωρείται προεξοφλημένο και αρνητικό.

Η συνεδρίαση της Βουλής Ξεκίνησε σήμερα στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας), η συνεδρίαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, που θα κλείσει με ψηφοφορία για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, με την πτώση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού να θεωρείται προεξοφλημένη.

Γαλλία, όπως Ελλάδα

«Αν δεν αντιμετωπίσουμε το χρέος, δεν θα μπορέσουμε να δανειστούμε καθόλου», προειδοποίησε ο Φρανσουά Μπαϊρού ανεβαίνοντας στο βήμα του κοινοβουλίου για να αναλάβει την ευθύνη της κυβέρνησής του για τον προϋπολογισμό λιτότητας, που έχει στόχο να περιορίσει το χρέος της χώρας, το οποίο βρίσκεται στο 114% του ΑΕΠ. Τόνισε πως «ήθελε» αυτό το «δοκιμασία αλήθειας».

Η απάντηση των 577 βουλευτών αναμένεται στη διάρκεια ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί το βράδυ. Όμως δεν υπάρχει κανένα σασπένς: ο κοινοβουλευτικός συνασπισμός, που υποστηρίζει τον Εμανουέλ Μακρόν, δεν έχει την πλειοψηφία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, έχουν προειδοποιήσει πως θα ψηφίσουν όχι.

Η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, τέταρτου πρωθυπουργού που διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επανεκλογή του το 2022 και δεύτερου από τότε που διέλυσε την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο 2024, θα πέσει. Και η Γαλλία, η οποία λυγίζει κάθε μέρα και λίγο περισσότερο κάτω από το βάρος του δημόσιου χρέους της, θα βυθιστεί στην πολιτική κρίση, με τα κόμματα να έχουν βγάλει τα μαχαίρια με στόχο τις επόμενες προεδρικές εκλογές του 2027.

Δραματικοί τόνοι από τον Μπαϊρού

«Έχετε τη δύναμη να ρίξετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να σβήσετε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα θα παραμείνει αδυσώπητη: οι δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται, και το βάρος του χρέους, που είναι ήδη αφόρητο, θα γίνει ακόμη βαρύτερο και πιο δαπανηρό», δήλωσε ο Μπαϊρού από το βήμα της εθνοσυνέλευσης σύμφωνα με ανταπόκριση του πρακτορείου Reuters.

Στη συνέχεια, κάλεσε τους Γάλλους βουλευτές να ακολουθήσουν τη συνείδησή τους κατά την ψήφο εμπιστοσύνης, αντί για την κομματική γραμμή.

«Οι κομματικές οδηγίες δεν έχουν καμία θέση εδώ. Αυτό που έχει θέση εδώ είναι η προσωπική συνείδηση του κάθε βουλευτή του έθνους», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Μπαϊρού είπε: «Αυτό που μας λέει η στιγμή που ζούμε είναι ότι υπάρχει μόνο μία πορεία για τη Γαλλία: αυτή της κοινής αλήθειας και του θάρρους».

Στην αρχική του δήλωση, είχε πει: «Το μεγαλύτερο ρίσκο ήταν να μην πάρουμε κανένα. Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι πολιτικό ζήτημα, είναι ιστορικό».

«Τα ιστορικά ζητήματα είναι ζητήματα για την επόμενη γενιά».

Επίσης, δήλωσε: «Αν είχαμε την παραγωγικότητα των γειτόνων μας, η Γαλλία δεν θα είχε πρόβλημα ελλείμματος... η παραγωγή είναι εθνική ανάγκη».

«Το ζωτικό ερώτημα, το ζήτημα ζωής ή θανάτου, όπου διακυβεύεται η ίδια η επιβίωσή μας... είναι το ζήτημα του ελέγχου των δαπανών μας, είναι το ζήτημα της υπερχρέωσης».

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού χαρακτήρισε τη στιγμή ως «στιγμή αλήθειας», απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο, αφού ζήτησε αιφνιδιαστική ψήφο εμπιστοσύνης.

Σε μια ομιλία διάρκειας 40 λεπτών, προσπάθησε να πιέσει τους πολιτικούς να συμφωνήσουν σε έναν τρόπο αντιμετώπισης της επερχόμενης κρίσης χρέους της χώρας - πώς φτάσαμε εδώ (ξανά).

Τα σενάρια της επόμενης ημέρας

Ωστόσο, παρά τις πυρετώδεις συζητήσεις της τελευταίας στιγμής, είναι σαφές ότι ο Μπαϊρού απλώς δεν έχει τις απαραίτητες ψήφους για να κερδίσει, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής μας στο Παρίσι.

Εάν ο ίδιος παραιτηθεί, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πιθανότατα θα σπεύσει να διορίσει νέο Πρωθυπουργό - τον πέμπτο του σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Η ψηφοφορία για το μέλλον του Μπαϊρού αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Γαλλίας (18:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) - ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα.