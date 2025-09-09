Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού - Τα ονόματα που εξετάζει ο Μακρόν εν μέσω πολιτικής κρίσης

Την παραίτησή του υπέβαλε το μεσημέρι της Τρίτης 09/09 ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, ύστερα από την ανατροπή του, το βράδυ της Δευτέρας 08/09, στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Ο Μπαϊρού έφτασε στο Μέγαρο των Ηλυσίων λίγο μετά τις 13:30 (τοπική ώρα) προκειμένου να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν. Η συνάντησή του διήρκησε κάτι λιγότερο από μια ώρα ενώ στη συνέχεια αποχώρησε.

François Bayrou arrive à l'Élysée et présente sa démission à Emmanuel Macron pic.twitter.com/Vpef1LqOUy — BFMTV (@BFMTV) September 9, 2025

Η παραίτηση Μπαϊρού φέρνει τη χώρα αντιμέτωπη, για τέταρτη φορά, με πολιτική και δημοσιονομική κρίση και η οποία αποδυναμώνει τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν ψάχνει να βρει τον νέο διάδοχο, που όπως τονίζουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η προσωπικότητα του θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα πολιτική και ευέλικτη ώστε να μπορέσει να επιβιώσει στο χωρισμένο σε τρία μπλοκ κοινοβούλιο (αριστερά, κεντροδεξιά και άκρα δεξιά).

Πάντως, ο Φρανσουά Μπαϊρού θα συνεχίσει να εκτελεί χρέη πρωθυπουργού μέχρι να οριστεί ο αντικαταστάτης του από τον Γάλλο πρόεδρο. Μια διαδικασία που όπως φαίνεται θα διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Η κούρσα της διαδοχής

Μέχρι στιγμής έχουν ακουστεί τα αρκετά πρόσωπα που ενδέχεται να διαδεχθούν τον τέως πρωθυπουργό. Εξ αρχής, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φαινόταν ως το απόλυτο φαβορί αφού θεωρείται ο «εκλεκτός» του Μακρόν.

Ο Λεκορνί διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, κάτι που φαίνεται πως ο Γάλλος πρόεδρος αξιολογεί ως ιδιαίτερα θετικό προκειμένου να κατευναστούν οι φωνές μέσα στο κοινοβούλιο. Αν ο Μακρόν αποφασίσει να επιμείνει στο Κέντρο και τη Δεξιά, η πρώτη επιλογή του πιθανότατα θα είναι ο υπουργός Άμυνας.

Από την πλευρά του, ο Γκζαβιέ Μπερτράν, ενώ είχε ακουστεί ότι θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία, το μεσημέρι της Τρίτης διέψευσε την είδηση διευκρινίζοντάς ότι «ο Σεμπαστιάν Λεκορνί βρίσκεται στη διαδικασία σχηματισμού της δικής του κυβέρνησης. Ο πρόεδρος έχει ήδη κάνει την επιλογή του και είπε ότι δεν θέλει υποψήφιο για την προεδρία στο Ματινιόν».

Παράλληλα, ως επικεφαλής των Σοσιαλιστών, ο Ολιβιέ Φορ θα μπορούσε να είναι μία επιλογή, σύμφωνα με το BBC που σημειώνει ότι ο 57χρονος έχει 66 βουλευτές. Το βασικό του μειονέκτημα είναι η προβληματική σχέση με τον Ζακ Λουκ Μελανσόν, σημειώνει το βρετανικό δίκτυο.

Για αυτό μπορεί ο Μακρόν μπορεί να στραφεί σε κάποιον που ταυτίζεται ευρέως με τους Σοσιαλιστές, αλλά δεν είναι απαραίτητα στις τάξεις τους. Δύο τέτοια πρόσωπα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ και ο Πιερ Μοσκοβισί, που έχει διατελέσει υπουργός, Ευρωπαίος επίτροπος και τώρα είναι επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άλλο όνομα που έχει ακουστεί επίσης είναι εκείνο της υπουργού Εργασίας, Κατρίν Βοτράν. Δύο ακόμα πιθανοί διάδοχοι από τις τάξεις της απερχόμενης κυβέρνησης είναι οι υπουργοί Εσωτερικών, Μπρούνο Ρεταγιό και Δικαιοσύνης, Ζεράρλντ Νταρμανάν.

Το καλπάζον χρέος

Σύμφωνα με τακτικό συνομιλητή του Εμανουέλ Μακρόν, ο επόμενος πρωθυπουργός θα ορισθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πριν από την αναχώρηση του προέδρου της Γαλλίας για την Νέα Υόρκη όπου θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη.

Στον πυρήνα της μαζικής αποδοκιμασίας του Φρανσουά Μπαϊρού (364 ψήφοι κατά, 194 υπέρ), το σχέδιο του προϋπολογισμού που προβλέπει οικονομίες 44 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 με στόχο την μείωση του χρέους της Γαλλίας που έχει φθάσει στο 114% του ΑΕΠ.

Στην αγορά χρέους, η Γαλλία δανείζεται πλέον με 3,47% σε δεκαετή βάση, όπως ακριβώς η Ιταλία.

Η πολιτική κρίση ξεσπά λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της αξιολόγησης του χρέους από τον οίκο Fitch και την ενδεχόμενη υποβάθμιση της Γαλλίας εντός της σημερινής συγκυρίας της πολιτικής αβεβαιότητας που δημιουργεί ανησυχία για αναταραχή στις αγορές.

Έρχονται αυξήσεις φόρων

Ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ παραδέχτηκε ότι η επόμενη κυβέρνηση, η οποία πρέπει να συντάξει τον προϋπολογισμό του 2026 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, θα είναι λιγότερο φιλόδοξη από τον Μπαϊρού, ο οποίος ήταν πάντα υπέρ της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο διάδοχος του Μπαϊρού είναι επίσης πιθανό να βασιστεί περισσότερο στις αυξήσεις φόρων παρά στις περικοπές δαπανών για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, με τους Σοσιαλιστές - από τις τάξεις των οποίων θα μπορούσε να προέρχεται ο επόμενος πρωθυπουργός - να ζητούν αύξηση φόρων ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ στους υπερ-πλούσιους. Όμως οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί να δυσαρεστηθούν από τις αυξήσεις φόρων, ειδικά από ευρύτερα μέτρα, φοβούμενες ότι μπορεί να «πνίξουν» την ανάπτυξη - κάτι που ήδη αποτελεί ανησυχία στη Βρετανία.