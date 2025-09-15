Γαλλία: Υπέρ της φορολόγησης των πλουσίων τάσσεται ο Φρανσουά Ολάντ

Την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου της Γαλλίας υποστηρίζει ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος μάλιστα παρότρυνε τη νέα κυβέρνηση Λεκορνί να αναστείλει τις μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος έως το 2027.

Μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο τελευταίος σοσιαλιστής πρόεδρος που γνώρισε η Γαλλία τονίζει ότι ο νεοδιορισθείς από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρει την «βαριά ευθύνη» να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, υπογραμμίζοντας πως το Σοσιαλιστικό κόμμα έχει καθοριστικό ρόλο λόγω της κοινοβουλευτικής του δύναμης.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «εάν ο Λεκόρνι δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμβιβασμό, δεν βλέπω παρά νέα διάλυση της Βουλής».

Ζητά φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και μεγαλύτερη συμβολή των επιχειρήσεων στις προσπάθειες για την δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας, καθώς και μέτρα προστασίας για τα χαμηλά εισοδήματα, ενώ απορρίπτει το διπλασιασμό της εισφοράς των ασφαλισμένων στις ιατρικές δαπάνες.

Εκ παραλλήλου χαιρετίζει την εγκατάλειψη της πρότασης για την κατάργηση δύο αργιών στην χώρα, αλλά θεωρεί ότι αυτό δεν αρκεί και προτείνει την αναστολή εφαρμογής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος ως το 2027.

Ο Φρανσουά Ολάντ ασκεί επίσης έντονη κριτική στον Πρόεδρο Μακρόν, κατηγορώντας τον για απώλεια εσόδων, αδυναμία ελέγχου των κρατικών δαπανών και έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς και τα κόμματα.

Τέλος δηλώνει πως θεωρεί τη διάλυση της Βουλής αδιέξοδη, ενώ απορρίπτει και την ιδέα παραίτησης του Προέδρου Μακρόν.