Γαλλία: Ο πρόεδρος Μακρόν διόρισε νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον μέχρι σήμερα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό στη θέση του παραιτηθέντος Φρανσουά Μπαϊρού, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM.

Ο Λεκορνί γίνεται έτσι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια.

Ο διάδοχος του Μπαϊρού βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της έγκρισης του προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνησή μέχρι τώρα δεν διέθετε πλειοψηφία.

Ο «έμπιστος» του Μακρόν

Ο 39χρονος πολιτικός είναι ο μόνος υπουργός που παρέμεινε στην κυβέρνηση από τότε που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξελέγη για πρώτη φορά το 2017, έχοντας αντέξει αμέτρητους ανασχηματισμούς και πρόωρες εκλογές.



«Πέτυχε αρκετά καλά στον κόσμο του Μακρόν», είπε ένας Γάλλο αξιωματούχος στο Politico.«Έχει μια πλευρά επιβίωσης» σημείωσε.

Τα τελευταία επτά χρόνια, ο Λεκορνί έχει εδραιωθεί ως ο πιστός σύμμαχος του Μακρόν, βελτιώνοντας ένα πολιτικό στυλ που ταιριάζει απόλυτα με αυτό του προέδρου - ιδίως την ενασχόλησή του με την πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα με τον κυβερνητικό του ρόλο, ο Λεκορνί υπηρετεί ως δημοτικός σύμβουλος στην περιφέρειά του, τη Νορμανδία, όπου περνάει τα περισσότερα Σαββατοκύριακα.



Ο υπουργός διατηρεί χαμηλό δημόσιο προφίλ, αποκαλύπτοντας λίγα για την προσωπική του ζωή και διατηρώντας μια σκοτεινή εξωστρεφή προσωπικότητα.



Ωστόσο, πίσω από κλειστές πόρτες, ο Λεκορνί είναι πολύ πιο ζωηρός — και οι κύκλοι εξουσίας της Γαλλίας τον θεωρούν ευρέως ως έναν ομαλό πολιτικό χειριστή. «Σε μια συζήτηση, μπορείς να του κάνεις την ίδια ερώτηση τρεις φορές, ξέρει πώς να μην απαντήσει [όταν δεν θέλει] ενώ παράλληλα σου δίνει την εντύπωση ότι είναι καλός ακροατής», δήλωσε ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τον ως «απίστευτα επιδέξιο».