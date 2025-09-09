Γαλλία: Τον Ιανουάριο η εκδίκαση της έφεσης Λεπέν - Θα κριθεί αν μπορεί να είναι υποψήφια το 2027

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, θα αντιμετωπίσει δίκη σε δεύτερο βαθμό από τις 13 Ιανουαρίου μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου του 2026. Η δίκη αυτή θα είναι καθοριστική για το αν η Λεπέν θα μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η Λεπέν κρίθηκε ένοχη τον Μάρτιο για κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καταδικάστηκε σε άμεση πενταετή απαγόρευση υποβολής υποψηφιότητας για δημόσιο αξίωμα, σε μια απόφαση που φαινόταν να δίνει το τελειωτικό χτύπημα στις προεδρικές της φιλοδοξίες.

Από την πλευρά της η ακροδεξιά ηγέτιδα αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και άσκησε αμέσως έφεση κατά της απόφασης.

Μετά την ευρεία κατακραυγή που προκάλεσε η ετυμηγορία από διάφορες πλευρές της δεξιάς, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το εφετείο υποσχέθηκε να εκδώσει απόφαση μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Συνήθως χρειάζονται δύο έως τρεις μήνες για να εκδώσει το δικαστήριο απόφαση μετά τη λήξη της δίκης.

Η Λεπέν αμφισβήτησε τη δίκη ως πολιτικά υποκινούμενη και χαρακτήρισε την καταδικαστική απόφαση ως αντιδημοκρατική. Οι υποστηρικτές της ελπίζουν ότι το δικαστήριο θα ανατρέψει την άμεση απαγόρευση εκλογής της, ώστε να μπορέσει να υποβάλει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές ή θα μετατρέψει την ποινή σε μικρότερη με το ίδιο αποτέλεσμα.

Οι κατηγορίες που «βαραίνουν» την ηγέτιδα της Ακροδεξιάς

Η Λεπέν και 24 άλλοι συγκατηγορούμενοι κατηγορήθηκαν για παράνομη υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πληρωμή υπαλλήλων του Εθνικού Ράλι που σπάνια ή ποτέ δεν συμμετείχαν στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο. Το δικαστήριο εκτίμησε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν υπεξαιρέσει περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα 12 ετών, επισημαίνει το Politico.

Η πιο αυστηρή ποινή επιβλήθηκε στη Λεπέν, καθώς καταδικάστηκε για εγκληματική δραστηριότητα τόσο ως πρώην ευρωβουλευτής όσο και ως τότε πρόεδρος του κόμματός της.

Ενώ ο προστατευόμενός της, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού , Jordan Bardella, είναι θεωρητικά έτοιμος να αναλάβει ως εναλλακτικός υποψήφιος για την προεδρία, η Λεπέν, που σήμερα είναι βουλευτής στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας, έχει δηλώσει την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά νομικά μέσα που έχει στη διάθεσή της για να υποβάλει υποψηφιότητα, ακόμη και αν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκηρύξει νέες κοινοβουλευτικές εκλογές πριν από την εκδίκαση της έφεσης.