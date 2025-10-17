Ο Μπαρντελά γνωρίζει «Αυτό που θέλουν οι Γάλλοι» - Κυκλοφορεί νέο βιβλίο ο εκλεκτός της Μαρίν Λεπέν

Πρώτος επικρατέστερος υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές του 2027 της Γαλλίας, στην περίπτωση που η Μαρίν Λεπέν στερηθεί οριστικά με δικαστική απόφαση το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, είναι το «τρομερό παιδί» της γαλλικής πολιτικής σκηνής, Ζορντάν Μπαρντελά, που σαρώνει στις δημοσκοπήσεις και προετοιμάζεται μεθοδικά στο παρασκήνιο για να αναλάβει τα ηνία από την μέντορά του.

Τρανή ένδειξη πως έχει ενσωματώσει στην στρατηγική του τους κώδικες της πολιτικής, ο νεαρός δελφίνος γνωρίζει καλά πως στη Γαλλία κάθε σοβαρός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές πρέπει οπωσδήποτε να έχει εκδώσει τουλάχιστον ένα βιβλίο: ένα εξαιρετικό εργαλείο για την προώθηση των φιλοδοξιών του.

Έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του «Αυτό που αναζητώ» από τις εκδόσεις Fayard-το πρώτο σε πωλήσεις από τα πολιτικά βιβλία του 2024 στη Γαλλία- ο μόλις 30 ετών Μπαρντελά επιστρέφει με νέο βιβλίο στις 29 Οκτωβρίου από τον ίδιο εκδοτικό οίκο. Κι ενώ στο πρώτο του βιβλίο είχε αφιερώσει 324 σελίδες για να εξιστορήσει την προσωπική του ιστορία που τον οδήγησε στον εξακοντισμό του στην πολιτική σκηνή και τις βασικές πολιτικές του προτεραιότητες, η νέα έκδοση των 400 σελίδων είναι κάτι διαφορετικό, όπως το υπονοεί και ο τίτλος.

«Το ημερολόγιο των Γάλλων» λέει ο Μπαρντελά

«Είναι ένα ημερολόγιο, όχι το δικό μου, των Γάλλων. Το βιβλίο δομείται γύρω από μία γκαλερί από πορτρέτα Γάλλων με τους οποίους πέρασα χρόνο και ήθελα να διηγηθώ την ιστορία τους και την καθημερινότητά τους», είχε δηλώσει ο ίδιος ο Μπαρντελά πριν μερικές εβδομάδες στην εφημερίδα Parisien. Στο πρώτο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει το βιβλίο, αφήνει τους Γάλλους πολίτες να εκφράσουν την οργή τους για διάφορα ζητήματα ενώ στο φόντο παρουσιάζεται ο ίδιος εν μέσω των ψηφοφόρων του. ΄Υστερα παίρνει το λόγο εκείνος: «΄Οσοι από τους άνδρες και τις γυναίκες της πολιτικής το διαβάσουν, δεν θα μπορούν πια να πουν πως δεν γνώριζαν».

Μένει να εξακριβωθεί εάν η διαφημιστική καμπάνια του βιβλίου συναντήσει τα ίδια εμπόδια που είχε συναντήσει η έκδοση του πρώτου του βιβλίου για την οποία είχε δεχθεί σφοδρές επικρίσεις αφού συνέπεσε με την ψηφοφορία για την πτώση της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ από την οποία απουσίαζε.

Ο Μπαρντελά έχει τονίσει πολλές φορές πως οι πολιτικές του απόψεις έχουν τη βάση τους στα παιδικά του χρόνια στο φτωχό, γεμάτο μετανάστες Σεν-Σαιν-Ντενί στα βόρεια του Παρισιού και εκεί έχει βασίσει και μεγάλο μέρος της ρητορικής του κατά της μετανάστευσης και της βίας των συμμοριών που λυμαίνονται σήμερα τη χώρα. Οι πολιτικοί αναλυτές στη Γαλλία μιλούν ήδη για προσεκτικά μελετημένη πορεία προς την Προεδρία που για πολλούς μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτη.

