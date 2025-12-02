Γαλλία: Μετά την επίθεση με αλεύρι, έριξαν και αυγό κατά του Ζορντάν Μπαρντελά

Στόχος ενός 74χρονου άνδρα φέρεται να έγινε ξανά ο Ζορντάν Μπαρντελά. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια περιοδείας του προέδρου του «Εθνικού Συναγερμού» για την προώθηση του βιβλίου του.

Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο Μπαρντελά είχε δεχθεί επίθεση από έναν εξαγριωμένο 17χρονο, ο οποίος τον είχε «λούσει» με αλεύρι. Όπως αναφέρει η Le Figaro, αυτή τη φορά, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στη γαλλική πόλη Moissac, σε μια περιφέρεια μάλιστα όπου ο ίδιος είχε εκλεγεί στο παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 74χρονος του πέταξε ένα αυγό στο κεφάλι. Οι άνδρες ασφαλείας απομάκρυναν τον Μπαρντελά για να καθαριστεί από τα τσόφλια, και στη συνέχεια εκείνος επέστρεψε κανονικά για να συνεχίσει τις υπογραφές.

Ο δράστης συνελήφθη και κρατείται, όπως έκανε γνωστό ο εισαγγελέας του Μοντομπάν, Μπρούνο Σωβάτζ. Πριν επιτεθεί στον Μπαρντελά, ο ίδιος άνδρας είχε ήδη επιτεθεί σε άλλον ακροδεξιό ευρωβουλευτή, σπάζοντάς του επίσης ένα αυγό στο κεφάλι.

Ο 74χρονος παραμένει υπό κράτηση έως την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι ενήργησε λόγω κάποιας σχέσης με την «άκρα αριστερά», όπως υποστηρίζουν στελέχη του «Εθνικού Συναγερμού».

Δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές: τον Μάρτιο του 2022 είχε σπάσει αυγό στο κεφάλι του Ερίκ Ζεμούρ, ενώ έναν μήνα μετά είχε επιτεθεί με αυγά και στο προεκλογικό λεωφορείο της Μαρίν Λε Πεν.