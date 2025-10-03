Γαλλία: Τι είναι το άρθρο 49.3 που ο Λεκορνί αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνί, δεσμεύτηκε να μην χρησιμοποιήσει το άρθρο του Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει την υιοθέτηση νόμων χωρίς να χρειάζεται η ψήφισή τους από τους βουλευτές.

Ο Λεκορνί προχωρά σε αυτή την δέσμευση ελπίζοντας να αποφύγει την κατάθεση πρότασης μομφής κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

«Η αποκήρυξη του άρθρου 49 παρ. 3», που χρησιμοποιήθηκε για την υιοθέτηση όλων των προϋπολογισμών από την επανεκλογή του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν το 2022, «δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να απαρνηθούμε η Γαλλία να έχει προϋπολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας που θα παρουσιάσει εντός των προσεχών ημερών το κυβερνητικό του σχήμα.

Υποσχέθηκε περιορισμό του δημόσιου χρέους

Τρίτος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν από τον Ιούνιο 2024, ο πέμπτος από την επανεκλογή του το 2022, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί δεσμεύθηκε για τον περιορισμό του δημοσίου χρέους που ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, υποσχέθηκε και «ουσιαστικές ρήξεις» στη δημοσιονομική πολιτική σε ένδειξη καλής θέλησης προς την αντιπολίτευση που απειλεί με κατάθεση πρότασης μομφής στην Εθνοσυνέλευση, όπου η κυβέρνηση δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν μπορεί να διακόψει τις συζητήσεις, δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα αυτές οι συζητήσεις να μην ξεκινήσουν τον επόμενη εβδομάδα», είπε ο Γάλλος πρωθυπουργός, ο οποίος θα απευθύνει τη Δευτέρα την ομιλία του επί των προγραμματικών δηλώσεων ενώπιον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί διατύπωσε χθες, στο περιθώριο μίας ακόμη ημέρας συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων, ορισμένες προτάσεις για τους μισθωτούς και τη συνταξιοδότηση των γυναικών. Πρότεινε επίσης φόρο επί του χρηματοοικονομικού πλούτου, αντί του φόρου Zucman στις μεγάλες περιουσίες που ζητά η αντιπολίτευση.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος διεξάγει διαβουλεύσεις από τον διορισμό του στις αρχές του Σεπτεμβρίου, συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, που διαθέτει τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λε Πεν δήλωσε ότι η αποκήρυξη του άρθρου 49 παρ. 3 δείχνει «μεγαλύτερο σεβασμό προς τη δημοκρατία».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ μίλησε για «πραγματική πρόοδο», αλλά ζήτησε συζήτηση και ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η οποία υιοθετήθηκε το 2023 χάρη στο άρθρο 49 παρ. 3.

Στο στρατόπεδο της ριζοσπαστικής αριστεράς, το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία δηλώνει ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής αμέσως μετά τον διορισμό της κυβέρνησης του Σεμπαστιέν Λεκορνί.