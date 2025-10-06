Ο Μακρόν βλέπει τη Γαλλία να βυθίζεται σε πολιτική κρίση - Τι οδήγησε τον Λεκορνί στην παραίτηση

Η παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στη Γαλλία τη Δευτέρα 06/10 μόλις 12 ώρες μετά τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης καθιστώντας τον τον πιο βραχύβιο πρωθυπουργό στη χώρα.

Στην ομιλία που απηύθυνε στον γαλλικό λαό, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του της παραίτησής του. «Δεν πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις» ανέφερε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, μία ώρα μετά την παραίτησή του, στα σκαλιά του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Εξήγησε ότι είχε «προσπαθήσει να χτίσει μια πορεία με τους κοινωνικούς εταίρους, τις δυνάμεις των εργοδοτών, τις δυνάμεις που εκπροσωπούν τα συνδικάτα των εργαζομένων, ιδίως σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο μπλοκαρίσματος εδώ και πολλές εβδομάδες», όπως η ασφάλιση ανεργίας, οι δυσκολίες και η κοινωνική ασφάλιση, για την «επαναφορά της κοινής διαχείρισης» και την «οικοδόμηση ενός οδικού χάρτη» με τον «κοινό πυρήνα».

Η εύθραυστη κυβέρνηση που κατέρρευσε

Ο κυβερνητικός συνασπισμός που έφτιαξε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί άρχισε να καταρρέει λίγο περισσότερο από μία ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση. Η Γαλλία περίμενε άλλωστε κάτι παραπάνω από τρεις εβδομάδες για τα νέα ονόματα.

Ο ηγέτης του δεξιού κόμματος Les Républicains (LR), Μπρουνό Ρεταγιό, ο οποίος μόλις είχε επαναδιοριστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατήγγειλε σε μήνυμά του στο X μια σύνθεση που «δεν αντικατοπτρίζει την υποσχόμενη ρήξη» και συγκάλεσε συνεδρίαση των μελών του κόμματός του.

Η αιτία, σύμφωνα με διάφορες πηγές που επικαλούνται τα γαλλικά μέσα: η επιστροφή στις Ένοπλες Δυνάμεις του Μπρουνό Λεμέρ, Υπουργού Οικονομίας (2017-2024), σύμβολο της δεξιάς δημοσιονομικής ολίσθησης των τελευταίων ετών των μακρονιστικών κυβερνήσεων.

Επιπρόσθετα, κατήγγειλε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο στις υπουργοποιήσεις έπαιρναν πρόσωπα από το κόμμα του Μακρόν (10 υπουργοί, έναντι 4 για το LR).

Η άλυτη εξίσωση του Μακρόν μπροστά στην κρίση

Έτσι, με την παραίτησή του, ο πρώην υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων και πιστός υποστηρικτής του Προέδρου της Δημοκρατίας, άφησε τον Εμανουέλ Μακρόν μπροστά σε μια πραγματική κρίση. Η συνεχής αλλαγή στο πρωθυπουργικό αξίωμα φούντωσε τις φωνές που ζητούν διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών σε σύντομο χρόνο.

Άλλοι ζητούν άμεσα την παραίτηση του ίδιου του Μακρόν ώστε η χώρα να οδηγηθεί σε προεδρικές εκλογές.

Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Εμανουέλ Μακρόν. Θα διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, όπως απαιτεί η ακροδεξιά; Θα παραιτηθεί, όπως θα ήθελε η ριζοσπαστική αριστερά; Ή θα διορίσει νέο πρωθυπουργό, ο οποίος θα είναι ο έκτος από την επανεκλογή του τον Μάιο του 2022;

Πάντως, ο Σεμπαστιάν Λεκόρνυ απέδειξε αυτό που πολλοί πολιτικοί παράγοντες και σχολιαστές προσπαθούν να εξηγήσουν από τον Ιούλιο του 2024: η λύση στο πολιτικό «χάος» βρίσκεται αποκλειστικά στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι αντίπαλοι του Μακρόν που τον κατηγορούν ότι μόνος του προκάλεσε αυτή την ιστορική κρίση την οποία βιώνει η Γαλλία.

Το τελευταίο χαρτί του Μακρόν

Όπως αναφέρουν πολιτικοί σχολιαστές στη Γαλλία, στον Μακρόν απομένει ένα τελευταίο χαρτί που μπορεί να παίξει: να διορίσει μια αριστερή προσωπικότητα από το Nouveau Front Populaire, όπως τον Olivier Faure.

Όπως συνέβη μετά την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού, ορισμένοι στο Σοσιαλιστικό Κόμμα καλούν τον Μακρόν να δοκιμάσει επιτέλους αυτή την επιλογή πριν παραδώσει τη χώρα στην άκρα δεξιά. «Η λύση για τη σταθερότητα σήμερα είναι να δοθεί στην αριστερά μια ευκαιρία και οι σοσιαλιστές δεν θα κάνουν πίσω», δήλωσε ο βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Φιλίπ Μπραν.

