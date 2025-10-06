Ανατροπή με Λεκορνί: Παραμένει πρωθυπουργός ως την Τετάρτη για «τελικές συζητήσεις» με τα κόμματα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να διενεργήσει «τελικές συζητήσεις» για το σχηματισμό κυβέρνησης με μέλη των κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, για το καλό της σταθερότητας της χώρας, όπως ανέφερε τη Δευτέρα στα ΜΜΕ το Μέγαρο των Ηλυσίων.



Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου προέδρου, ο Μακρόν προέτρεψε τον Λεκορνί και άλλους να μιλήσουν για τον «καθορισμό μιας πλατφόρμας δράσης και σταθερότητας για τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο Λεκορνί δήλωσε στο X ότι «συμφώνησε με το αίτημα του προέδρου της Δημοκρατίας να διεξαχθούν τελικές συζητήσεις με τις πολιτικές δυνάμεις για τη σταθερότητα της χώρας». «Θα ενημερώσω τον αρχηγό του κράτους το βράδυ της Τετάρτης (8/10) εάν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα», πρόσθεσε.

Η είδηση γνωστοποιήθηκε μετά την παραίτηση του Λεκορνί από την πρωθυπουργία, η οποία ουσιαστικά «δρομολογήθηκε» μετά από διαφωνίες μεταξύ των μελών της κυβέρνησής του από διαφορετικά κόμματα.

Ο Λεκορνί ορκίστηκε επικεφαλής της κυβέρνησης στη Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου και αποκάλυψε τον κατάλογο των υπουργών του μόλις μια ημέρα πριν αποχωρήσει από το αξίωμα.