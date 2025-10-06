Σοκ στη Γαλλία: Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε τη Δευτέρα 06/10 το BFM TV επικαλούμενο ανώνυμες κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα πάντα με το ειδησεογραφικό δίκτυο, ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε δεκτή την παραίτηση του 38χρονου πολιτικού. «Ο κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος την αποδέχθηκε», ανέφερε το γραφείο Τύπου του Ελιζέ.

Έπειτα από εβδομάδες διαβουλεύσεων με κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα, ο Λεκορνί διόρισε την Κυριακή, τους υπουργούς του και το υπουργικό συμβούλιο επρόκειτο να συνεδριάσει για πρώτη φορά το απόγευμα.

Όμως η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου προκάλεσε οργή σε αντιπάλους και συμμάχους, που έκριναν ότι ήταν είτε πολύ είτε όχι αρκετά δεξιό, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το πόσο πολύ θα μπορούσε να διαρκέσει.

Ο Λεκορνί, που διορίστηκε μόλις τον περασμένο μήνα, ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν μέσα σε δύο χρόνια.

Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά Μακρόν

Μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του 37χρονου πολιτικού, η αντιπολίτευση στέλνει τα πυρά της κατά του Μακρόν ζητώντας του να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.

Ο Ζαν Λικ Μελανσόν σχολίασε την παραίτηση Λεκορνί με ανάρτησή του στο X. Ο ηγέτης του κόμματος «La France Insoumise» ζήτησε την «άμεση» επανεξέταση της πρότασης που κατέθεσαν 104 βουλευτές για την παραίτηση του Μακρόν.

«Μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού, ζητούμε την άμεση εξέταση της πρότασης που κατέθεσαν 104 βουλευτές για την απομάκρυνση του Εμανουέλ Μακρόν », έγραψε.

Après la démission de Sébastien Lecornu, nous demandons l’examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d’Emmanuel Macron. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 6, 2025

Άμεση ήταν και η αντίδραση του προέδρου του Εθνικού Συναγερμού ήταν άμεση, Ζορντάν Μπαρντέλλα. Ο Νεαρός πολιτικός, πουλέν την Λεπέν, κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει ξανά την Εθνοσυνέλευση και να στείλει τον γαλλικό λαό πίσω στις κάλπες.

«Σίγουρα θα υπάρξει επιστροφή στις κάλπες τις επόμενες εβδομάδες, αν όχι τους επόμενους μήνες, και ο Εθνικός Συναγερμός θα είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του », δήλωσε.

Υποχώρησε απότομα το Χρηματιστήριο

Η γαλλική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση από την ανακοίνωση της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, χάνοντας πάνω από 1,7%.