Γαλλία: Έσπασε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη καθυστέρηση ορισμού κυβέρνησης ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

«Είναι φυσιολογικό να παίρνει τον χρόνο του, έχει λόγο που το κάνει»: αυτή ήταν η απάντηση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν όταν στις 23 Σεπτεμβρίου του είχε ζητηθεί από δημοσιογράφο του δικτύου BFMTV να σχολιάσει την καθυστέρηση στον ορισμό της νέας κυβέρνησης.

Οκτώ ημέρες μετά και τρεις εβδομάδες μετά τον διορισμό του στις 9 Σεπτεμβρίου στον πρωθυπουργικό θώκο, ο Λεκορνί εξακολουθεί να μην είναι έτοιμος. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν καθημερινά συζητήσεις με αναλυτές που σχολιάζουν την πρωτοφανή για την πολιτική σκηνή της Γαλλίας χρονοτριβή του νέου πρωθυπουργού.

Γιατί είναι πρωτοφανές

Ένα χρόνο πριν, στις 5 Σεπτεμβρίου 2024, η κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ είχε ανακοινωθεί ύστερα από 16 ημέρες, γεγονός πρωτοφανές για τη Γαλλική Δημοκρατία όπου η συντριπτική πλειοψηφία των κυβερνήσεων συγκροτούνται και ανακοινώνονται εντός μίας ή δύο ημερών, κάποιες φορές και σε λιγότερο από 24 ώρες.

Πριν από τον Μισέλ Μπαρνιέ, το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το μακρινό 1962, όταν ο Ζορζ Πομπιντού είχε χρειαστεί 8 ημέρες για να καταλήξει στο κυβερνητικό του σχήμα. Ο Φρανσουά Μπαϊρού από την πλευρά του είχε ξεπεράσει το όριο των 10 ημερών τον Δεκέμβριο του 2024.

Στην ιστορία της γαλλικής Δημοκρατίας, σπάνιες ήταν οι φορές που ξεπεράστηκε το όριο των δύο ημερών για να ανακοινωθεί κυβερνητικό σχήμα: χρειάστηκαν 5 για την κυβέρνηση Ροκάρ το 1988, 4 για την Ελιζαμπέτ Μπορν το 2022, 3 για την δεύτερη θητεία του Πιερ Μεσμέρ το 1973 αλλά και την πρώτη θητεία του Ζαν Καστέξ το 2020.

Και πρωθυπουργός και υπουργός Εθνικής Άμυνας!

Από τεχνική άποψη, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει ακόμη μερικές μέρες στη διάθεσή του: η παρουσίαση του προϋπολογισμού για το 2026 έχει οριστεί για τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοινώθηκε από την Εθνοσυνέλευση. Στο μεταξύ, ο νέος πρωθυπουργός θα βρεθεί αντιμέτωπος με ακόμη μία γενική κινητοποίηση με πρωτοβουλία των εργατικών συνδικάτων αύριο.

Από την άλλη, αυτή η παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα οδηγεί εκ των πραγμάτων και σε ορισμένες πρωτοφανείς καταστάσεις, οριακά κωμικές. Μην έχοντας καταφέρει να συγκροτήσει ακόμη το νέο κυβερνητικό σχήμα, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι υποχρεωμένος να εργάζεται και για τα δύο αξιώματά του: με το ένα πόδι είναι στο μέγαρο Ματινιόν όπου ως πρωθυπουργός διαβουλεύεται με τους αρχηγούς των κομμάτων και τα εργατικά συνδικάτα και με το άλλο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον θώκο του οποίου εξακολουθεί να κατέχει ως απερχόμενος υπουργός!

Και ακριβώς επειδή η κυβερνητική μηχανή δεν σταματά ούτε και ενόψει ανακοίνωσης νέας κυβέρνησης, ο Λεκορνί εξακολουθεί και υπογράφει διατάγματα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις ως πρωθυπουργός αλλά και ως υπουργός Εθνικής Άμυνας! Μια πρωτοφανής κατάσταση που, ασφαλώς, δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμη. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, σε συνέντευξή του την περασμένη Παρασκευή στην εφημερίδα Le Parisien, δεσμεύθηκε πως θα ανακοινώσει τη σύνθεση της κυβέρνησής του πριν από την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου