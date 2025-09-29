Τι θα κάνει η Κάρλα Μπρούνι μετά την καταδίκη Σαρκοζί - Η βιογράφος της αποκαλύπτει

Η Κάρλα Μπρούνι θα «επισκέπτεται τον σύζυγό της Νικολά Σαρκοζί κάθε μέρα» κατά τη διάρκεια της πενταετούς ποινής φυλάκισής του, σύμφωνα με τη βιογράφο της, η οποία την περιέγραψε ως «άκρως πιστή».



Η Μπέσμα Λαχούρι, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Carla: A Secret Life», τοποθετήθηκε σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Times και αναδημοσίευσε η Daily Mail.

Υπενθυμίζουμε ότι ο 70χρονος Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία λόγω των προσπαθειών στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την προεδρική του υποψηφιότητα το 2007 από τη Λιβύη, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του αποθανόντος δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.



Αθωώθηκε από το δικαστήριο του Παρισιού για όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς και της λήψης παράνομης χρηματοδότησης για την προεκλογική του εκστρατεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος θα φυλακιστεί πιθανότατα από τον Οκτώβριο στη φυλακή La Santé στο Παρίσι, όπου τα κελιά έχουν εμβαδόν 12 τετραγωνικά μέτρα και τα κρεβάτια πλάτος μόλις 80 εκατοστά – πολύ μακριά από την πολυτέλεια που απολάμβανε ζώντας στο Μέγαρο των Ηλυσίων για τέσσερα χρόνια, ενώ συχνά διέμενε στο κάστρο που διατηρεί το ζευγάρι στην Προβηγκία.



Ο Σαρκοζί έχει ήδη δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, την οποία χαρακτήρισε ως «εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου».



Ωστόσο, η απόφαση σημαίνει ότι ο πρώην πρόεδρος θα περάσει χρόνο στη φυλακή ακόμη και αν ασκήσει έφεση, με την ποινή του να είναι πολύ πιο αυστηρή από ό,τι πολλοί περίμεναν.

Κατά την αναχώρησή του από την ακροαματική διαδικασία, ο Σαρκοζί μίλησε στους δημοσιογράφους: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά».

«Η Κάρλα θα κινήσει γη και ουρανό»

Η σύζυγός του, Κάρλα Μπρουνί, αντιμετωπίζει τα δικά της πιθανά νομικά προβλήματα, αφού κατηγορήθηκε για απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση.



Τον Ιούλιο του 2024, τέθηκε υπό δικαστική εποπτεία. Επιπλέον, εκτός από τον σύζυγό της, της απαγορεύτηκε να επικοινωνεί με άλλα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Όπως και ο Σαρκοζί, αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.



Μιλώντας για το πώς θα μπορούσε να αντιδράσει στις περιστάσεις, η βιογράφος Μπέσμα Λαχούρι έγραψε στην εφημερίδα Times: «Ενώ περιμένει να αποφασιστεί η τύχη της, η Μπρούνι, μια εξαιρετική μαγείρισσα, θα επισκέπτεται τον σύζυγό της κάθε μέρα, είμαι πρόθυμη να στοιχηματίσω. Έξυπνη, λαμπερή και άκρως πιστή, θα κινήσει γη και ουρανό για να τον βγάλει από τη φυλακή το συντομότερο δυνατόν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ένας πρώην αρχηγός κράτους στη Γαλλία κρίθηκε ένοχος για απόπειρα χρήσης ξένων κεφαλαίων με τέτοιο τρόπο.